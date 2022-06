uBlock Origin : changez ces paramètres pour encore davantage de confidentialité

uBlock Origin est une formidable extension pour bloquer le contenu indésirable sur les sites web. Par défaut, le fonctionnement est très intéressant, mais vous pouvez aller plus loin.

uBlock Origin est parmi les meilleures extensions navigateur pour protéger votre vie privée sur Internet. Ses paramètres par défaut conviennent à la plupart des utilisateurs, mais avec quelques ajustements, elle peut être plus efficace encore. Avant de réaliser ces changements, souvenez-vous que plus vous activez d’options de blocage, plus vous risquez d’avoir des pages web qui ne fonctionnent plus. Essayez de faire ces changements un après l’autre pour vous assurer que les sites que vous visitez régulièrement fonctionnent normalement.

Faire disparaître les bannières pour les cookies

Les sites ont normalement pour obligation de vous informer des cookies qu’ils utilisent et de vous permettre de les accepter ou non. Vous pouvez utiliser une extension séparée pour rejeter ces notifications automatiquement ou utiliser uBlock Origin pour le faire directement.

Cliquez sur l’icône uBlock Origin dans la barre d’outil du navigateur et sélectionnez l’icône avec la roue crantée pour faire apparaître le tableau de bord de uBlock Origin. Pour faire disparaître les fenêtres des cookies, allez dans Liste de filtres et sous Nuisances, activez EasyList Cookie.

Activez les listes de blocage propres aux pays

Les listes de blocage uBlock Origin par défaut sont efficaces tant que vous visitez les sites internationaux. Cependant, des trackers peuvent tout de même passer ces garde-fous si vous visitez les sites nationaux. C’est pour cela que vous devriez envisager d’utiliser les listes de blocage propres aux pays. Allez dans le tableau de bord de uBlock Origin, dans Liste de filtres puis dans Régions, langues et sélectionnez la liste de votre pays.

Bloquer les domaines connus pour contenir des malwares

De nombreux sites n’existent que pour diffuser des virus et malwares et uBlock Origin peut en bloquer la majorité. Vous pouvez activer ces filtres en allant dans le tableau de bord, dans Liste de filtres puis dans Domaines malveillants et activez Online Malicious URL blocklist, Phishing URL Blocklist (bloque les domaines utilisés par les scammers) et PUP Domains Blocklist (des programmes potentiellement non désirés).

Faire cesser le tracking sur les URL

Si vous cliquez sur une URL sur la plupart des sites, vous verrez une longue chaîne de caractères dans la barre d’adresse. Les sites utilisent les URL pour suivre votre activité. Il y a plusieurs méthodes dans uBlock Origin pour supprimer ces informations de tracking dans les URL.

Le plus simple est encore d’aller dans le tableau de bord puis dans Liste des filtres et Confidentialité et activer AdGuard URL Tracking Protection.

Si vous êtes à l’aise avec la configuration plus poussée et vos propres règles de blocage, allez dans le tableau de bord, Liste des filtres puis Mes filtres et ajoutez cette ligne : “*$removeparam=/^utm_/” (sans les guillemets). Cela va permettre de supprimer toutes les informations de tracking avec le paramètre utm dans les URL.

Vous pouvez aussi importer une liste personnalisée pour ce faire. Direction le tableau de bord puis Listes de filtres et Mes filtres. Cliquez sur Importer et collez l’URL suivante : “https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/LegitimateURLShortener.txt” (sans les guillemets).

Empêcher les polices distantes et JavaScript

uBlock Origin permet de bloquer le JavaScript et le chargement des polices distantes. Cela peut permettre de charger les sites plus rapidement, contourner certains paywalls et réduire le tracking. Cela peut aussi, malheureusement, casser nombre de sites dans la mesure où ceux-ci utilisent majoritairement le JavaScript.

Pour ce faire, dans le tableau de bord, Paramètres, Comportement par défaut, activez Bloquer les polices d’écriture distantes et Désactiver JavaScript.

Explorer les modes de blocage avancés

Pour les utilisateurs avancés, uBlock Origin propose des modes de blocage avancés qu’il détaille sur GitHub. Mais là encore, prenez garde. Ce faisant, vous augmenterez les risques de venir casser le fonctionnement normal des sites web.