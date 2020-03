Ubisoft : Yves Guillemot adresse un message rassurant à ses employés

En pleine période de coronavirus, le président-directeur général de l'éditeur français Ubisoft souhaite rassurer ses employés sur l'avenir et la santé financière de la société.

Les sociétés de l’industrie vidéoludique réagissent petit à petit sur la situation actuelle, notamment CD Projekt RED, et assurent que de nombreux développeurs et autres professionnels du milieu sont désormais chez eux. Yves Guillemot d’Ubisoft a lui aussi décidé de prendre en compte la santé de ses employés : “Nous sommes maintenant dans une pandémie, avec des effets de grande envergure sur notre vie quotidienne. En cette période exceptionnelle, il est essentiel que nous prenions particulièrement soin de nous-mêmes et de nos proches. La santé et le bien-être des membres de l’équipe Ubisoft sont notre principale préoccupation, et nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer que vous êtes tous en sécurité et obtenez un soutien adéquat grâce à ces changements exigeants. En particulier, nous encourageons tous nos collaborateurs à travailler via leur domicile en télétravail depuis la fin de la semaine dernière. Partout chez Ubisoft, les gens vont au-delà d’eux-mêmes pour répondre à cet événement sans précédent. Je remercie chaleureusement les équipes de gestion locales et mondiales, qui ont accompli un travail remarquable dans la mise en œuvre des mesures préventives requises, conformément aux recommandations des autorités nationales et de l’Organisation Mondiale de la Santé.”

Someone passed along the memo that Ubisoft CEO Yves Guillemot sent staff about covid-19. In a world where executives often seem like they couldn't give a shit about their employees, I thought this was nice and worth sharing: https://t.co/VHXIARBmv5 — Jason Schreier (@jasonschreier) March 17, 2020

Le PDG d’Ubisoft rassure ses employés face au coronavirus

Dans un message destiné à l’ensemble des employés de l’éditeur Ubisoft à travers le monde, il remercie ceux qui continuent à tout donner pour la société, tout en expliquant qu’ils ne doivent pas s’inquiéter sur les potentielles conséquences à cause de la crise bancaire qui accompagne la pandémie de coronavirus : “Je tiens également à saluer la proactivité de nos équipes qui se sont attachées à nous apporter des solutions pour travailler à domicile dans les meilleures conditions, assurant ainsi la continuité de nos opérations (…) Quant à l’impact potentiel de la pandémie sur nos activités, non seulement nous avons des réserves de liquidités suffisantes pour nous traverser la tempête, mais la portée internationale d’Ubisoft et notre esprit de collaboration nous ont également mis en mesure de redéployer certaines de nos activités loin des régions touchées si besoin est. De plus, notre cœur de métier – les jeux vidéo – nous permet d’offrir une contribution significative à tous ceux qui recherchent actuellement des moyens agréables de passer leur temps dans l’enceinte de leur domicile. Il s’agit d’un défi imprévu qui exige de nous tous d’être encore plus attentionnés, réfléchis, agiles et résilients. Chacun a un rôle à jouer, ce qui inclut la prise des précautions nécessaires pour se protéger et protéger les personnes qui nous entourent. Je crois que nous pouvons apprendre beaucoup de nos équipes en Chine, qui ont subi les mêmes essais quelques semaines avant nous. L’expérience de nos amis chinois nous donne l’espoir de montrer qu’un comportement responsable et des mesures de santé publique proactives peuvent nous conduire à sortir de la crise. Nous continuerons de vous fournir des mises à jour régulières à mesure que nous progressons. Vos directeurs locaux et moi sommes également disponibles si vous avez des questions ou des préoccupations. En attendant, prenez soin de vous.“