Ubisoft va faire des changements au sein de son département éditorial

L'éditeur français souhaite proposer des jeux plus variés avec la mise en place d'une nouvelle stratégie de production.

Fortement marqué par les mauvaises ventes de The Division 2 et Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ainsi que les nombreuses critiques négatives, Ubisoft avait décidé de reporter les sorties de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters à des périodes encore inconnues. Pour revenir plus fort au plus vite, le département éditorial (support et conseil pour les équipes de production sur les contenus de leurs jeux) est en pleine restructuration : “Nous renforçons notre équipe pour être plus agiles et mieux accompagner nos équipes de développement à travers le monde, car elles créent les meilleures expériences de jeu pour les joueurs“. A en croire une des sources de Video Games Chronicle, ce renouveau était plus que nécessaire : “Dans le système éditorial précédent, il y avait souvent les idées d’une ou deux personnes seulement, impliquées dans chaque jeu. C’est pourquoi vous aviez tendance à voir une telle similitude, car ce sont les mêmes goûts et les mêmes opinions qui sont reproduits.”

La nouvelle équipe éditoriale d’Ubisoft

Si Serge Hascoët reste le responsable de l’équipe éditoriale, il sera désormais entouré de sept vice-présidents, chacun assigné à une franchise d’Ubisoft, dont Tommy François (Child of Eden), Patrick Plourde (Child of Light), Maxime Béland (Splinter Cell) ou encore Jonathan Morin (Watch Dogs) et Julian Gerichty (The Division). A noter que leurs décisions concernant le futur d’un jeu ne seront jamais remises en cause. La liberté créative sera totale. Il est d’ailleurs précisé que Serge Hascoët, le monsieur édito d’Ubisoft, n’interviendra que pour vérifier l’avancée des projets à certains moments clés de la production, comme Yves Guillemot. En plus d’avoir annulé un Destiny-like (le programmeur Louis de Carufel avait vendu la mèche sur les réseaux sociaux avant de tout supprimer), les jeux en cours de développement sont en train d’être retravaillés.

A noter que le PDG de l’éditeur français veut insuffler une nouvelle politique pour ne plus décevoir les joueurs : “Nous continuons d’apprendre et de nous adapter aux réalités des jeux live, et ce que nous venons d’expérimenter, c’est qu’il est plus difficile de créer de l’intérêt pour la suite d’un jeu multijoueur live réussi, alors que l’itération passée bénéficie d’années d’optimisation et d’améliorations. Avec tant d’acquis et la confiance intrinsèque de nos équipes, nous pensions à tort qu’après un intervalle de 30 à 36 mois entre les sorties, les joueurs seraient prêts à vivre de nouvelles aventures de nos jeux live. Au final, le délai était trop court.”

Dans les coulisses d’Ubisoft Paris