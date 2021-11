Ubisoft Sherbrooke : un septième studio canadien pour l’éditeur français

La conquête du Canada par Ubisoft n'est jamais terminée.

Montréal, Québec, Saguenay, Toronto, Halifax, Winnipeg et maintenant Sherbrooke, le Canada est désormais une vraie maison pour Ubisoft. Cette nouvelle structure codéveloppera certaines des principales franchises de l’éditeur français et contribuera au développement des plus récentes innovations dans le domaine du divertissement et de la technologie. Elle réunira également une équipe multidisciplinaire et diversifiée composée de professionnels issus de plusieurs domaines d’expertise, notamment la gestion de production, la programmation, le design graphique, la modélisation, l’animation et la conception de niveaux de jeux.

Ubisoft Sherbrooke is a world of possibilities. Captivating stories that will leave their mark on the imaginations of millions of gamers, experts at the forefront of the industry and a region where legends will be forged. Today, our universes meet 🤝 pic.twitter.com/h5PpOORhbK — Ubisoft Sherbrooke (@UbiSherbrooke) November 16, 2021

“Après le développement réussi du studio Ubisoft de Saguenay, inauguré en 2018, et son impact positif sur la région et sur la ville de Chicoutimi, nous avons la certitude que ce quatrième studio de jeu vidéo, à Sherbrooke, créera un impact significatif et renforcera le rôle prédominant de l’Estrie dans le secteur. Ce pôle technologique régional est devenu, avec les années, une véritable pépinière de talents dans plusieurs domaines d’expertise de pointe. En ouvrant ce studio, nous souhaitons offrir de nouvelles options pour nos employé.es actuel.les, proposer aux talents locaux de nouvelles opportunités et nous impliquer activement dans les initiatives et les communautés locales“, a ajouté Nathalie Jasmin, directrice d’Ubisoft Sherbrooke.

Ubisoft lance programme d’investissement majeur au Québec

Porté par un plan de développement ambitieux avec de nouveaux investissements prévus de près de 950 millions de dollars d’ici 2030, Ubisoft souhaite ainsi poursuivre sa croissance, attirer les talents de partout dans le monde et continuer d’investir dans la relève d’ici. “Nous sommes fiers qu’Ubisoft ait choisi d’investir au Québec pour assurer sa croissance. De nombreuses jeunes entreprises d’ici pourront bénéficier de l’expertise reconnue de ce leader mondial et profiter de ses réseaux. C’est tout l’écosystème lié au secteur du jeu vidéo qui en ressortira gagnant“, a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.