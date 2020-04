Ubisoft San Francisco travaille sur un nouveau jeu musical

Après Rocksmith, l'éditeur français Ubisoft souhaite encore s'implanter sur le marché des jeux musicaux avec une nouvelle licence.

Dévouée depuis plus de dix ans à la licence Rocksmith, un jeu permettant d’apprendre à faire de la guitare de A à Z, la filiale américaine d’Ubisoft est désormais prête à tourner la page afin de travailler sur une nouvelle production toujours dédiée à la musique : “Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. L’équipe de Rocksmith, tant ici à Ubisoft San Francisco que dans le monde entier, est ravie de vous faire enfin savoir que nous avons travaillé dur sur un nouveau projet ! Nous vous remercions de la part de tous les membres de Rocksmith et d’Ubisoft. Votre soutien continu à Rocksmith est une leçon d’humilité, et nous sommes impatients de commencer ensemble la prochaine étape de notre parcours d’apprentissage de la musique.”

La fin des DLC pour Rocksmith

Pour se consacrer à son nouveau projet, l’équipe d’Ubisoft San Francisco va devoir arrêter d’alimenter Rocksmisth : “Nous devons maintenant nous détourner de la création de DLC. Avec l’arrivée du Opeth Song Pack, Rocksmith Remastered a terminé ses sorties DLC. Après 383 semaines riches en nombreux contenus, ce dernier pack nous amène à un total de 1570 chansons dans la bibliothèque Rocksmith, couvrant plus de 7 décennies (ou 3 siècles, dans le cas de Bachsmith) et couvrant une multitude de genres pour la guitare et la basse. Depuis plus d’une décennie, nous avons vu la communauté apprendre, grandir et nous surprendre constamment grâce à votre talent, votre créativité et votre désir de vous aider les uns les autres à atteindre vos objectifs. Nous ne pouvons qu’être fiers dans ce voyage de guitare avec vous. Même si nous ne sortirons plus de nouveau DLC, nous avons toujours prévu un contenu en ligne hebdomadaire pour les fans de Rocksmith. On continuera a proposer des choses, dans un nouveau format, avec quelques surprises supplémentaires. Nous continuerons également à partager les mises à jour de notre nouveau projet sur nos réseaux sociaux.”