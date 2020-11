Ubisoft reporte les sorties de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine et Avatar

La crise sanitaire impacte les plans de l'éditeur français Ubisoft.

Prévu pour le 18 février 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Far Cry 6 d’Ubisoft Toronto est désormais attendu entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 comme Rainbow Six Quarantine d’Ubisoft Montréal qui avait lui déjà connu un premier retard de plusieurs mois. Concernant Avatar de Massive Entertainment, la nouvelle adaptation vidéoludique du projet de pentalogie du réalisateur James Cameron se voit programmer pour l’année fiscale 2023, soit entre avril 2022 et mars 2023, alors qu’elle devait arriver l’année fiscale 2021, soit avant le 31 mars prochain, mais la diffusion du film Avatar 2 étant planifiée d’ici fin 2022, il a été jugé bon de faire de même. De manière générale, Ubisoft évoque le contexte des défis de production causés par le COVID-19 comme responsable de ce chamboulement dans son planning des sorties. Enfin, Skull & Bones d’Ubisoft Singapour est toujours maintenu pour la prochaine année fiscale à cette heure, soit avant le 31 mars 2022.

Un trailer pour Far Cry 6

“Les joueurs se glisseront dans la peau de Dani Rojas et pourront choisir d’incarner un homme ou une femme. Dani est un(e) habitant(e) de Yara propulsé(e) dans une révolution contre le dictateur Antón Castillo. En l’incarnant, les joueurs deviendront des combattants de la guérilla et devront explorer et unifier la nation tout entière, en passant des jungles luxuriantes à la capitale de Yara, Esperanza. Pour vaincre le puissant et écrasant régime d’Anton, les joueurs devront être pleins de ressources et auront à leur disposition un arsenal d’armes et de véhicules uniques… sans oublier Chorizo, le teckel sur roulettes le plus mignon de la terre, qui sera un allié de taille !”

Un trailer pour Rainbow Six Quarantine

“Rainbow Six Quarantine propose une nouvelle aventure qui se déroule dans le futur de l’univers Rainbow Six. Les Agents de Rainbow Six doivent faire face à une toute nouvelle menace sous la forme d’un parasite extra-terrestre qui contamine les êtres humains et l’environnement. Les joueurs peuvent se préparer à vivre une expérience intense, exigeante et imprévisible car ils devront tout risquer avec leur équipe, à chaque fois qu’ils seront mis en quarantaine.”