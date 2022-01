Ubisoft renforce ses expériences cloud gaming avec Gamestream

Gamestream va fournir certaines de ses technologies pour le cloud gaming à l'éditeur français Ubisoft.

Déjà proche de Google avec Stadia et Amazon avec Luna, Ubisoft continue de croire au cloud gaming même si le grand public a encore du mal à s’y mettre. Pour avancer encore plus dans ce domaine, la société d’Yves Guillemot a décidé de s’associer avec Gamestream, leader mondial des solutions de cloud gaming en marque blanche, afin d’améliorer son expérience de jeu en streaming. Le but sera principalement d’affiner la façon dont les joueurs interagissent avec les menus de jeu pendant les sessions de streaming.

Breaking news! We are absolutely thrilled to announce Gamestream's #partnership with @Ubisoft , leveraging our pioneering technology. Ubisoft will keep on improving its #game #streaming experience by refining how players interact. More on @VentureBeat https://t.co/gnyC0fZwy5 — Gamestream (@GamestreamPRO) January 17, 2022

“Nous sommes ravis de travailler avec Gamestream“, déclare Stéphanie Perotti, VP Online Services d’Ubisoft. “Ce partenariat nous permet de renforcer nos compétences en matière de streaming pour nos plateformes internes et externes“. Ivan Lebeau, président et cofondateur de Gamestream, ajoute : “Ce contrat est l’aboutissement d’une relation professionnelle construite sur la durée. Il confirme notre avancée sur l’ensemble de la chaîne technologique du cloud gaming. Ubisoft est derrière certaines des expériences de jeu les plus innovantes et nous sommes impatients de voir ce que leurs équipes vont réaliser grâce à notre technologie.”

La solution Gamestream est utilisée dans le monde entier

L’entreprise française dispose d’une technologie permettant d’offrir à tous, partout et à tout instant une expérience de jeu inégalée sur tous les appareils. Ddotée de très hautes performances, combinée à un catalogue de jeux vidéo pensé pour un environnement familial, elle est le partenaire de choix de plusieurs entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment par Etisalat (UAE), Telkom Indonesia, Sunrise (Suisse), Chunghwa Telecom (Taïwan), Bouygues Telecom (France) Telekom Slovenije (Slovénie) ou encore le groupe Accor.