Ubisoft prend du recul avec les NFT

L'avenir de Quartz, la plateforme d'Ubioft qui commercialise les premiers NFT éco-responsables et jouables dans les jeux AAA en s'appuyant sur la blockchain Tezos, est incertain.

Yves Guillemot, PDG de l’éditeur français Ubisoft, annonce vouloir prendre son temps avec les NFT après les déboires de Quartz et ses Digits. Le but est désormais d’étudier le marché de la fintech dans son ensemble afin de cerner les grandes tendances :

Nous examinons toutes les nouvelles technologies et nous sommes très axés sur le cloud, sur la nouvelle génération de voxels, et nous examinons également toutes les capacités liées au web 3.0. Nous avons récemment testé quelques éléments qui nous donnent plus d’informations sur la façon dont ils peuvent être utilisés et sur ce que nous devons faire dans l’univers des jeux vidéo . Nous sommes donc sur le terrain d’essai avec quelques jeux qui… nous verrons s’ils répondent vraiment aux besoins des joueurs, puis ils arriveront sur le marché. Mais nous sommes toujours en mode recherche, je dirais.

Yves Guillemot comprend les mauvais retours suite à l’annonce de Quartz pour vendre des skins d’armes et équipements Ghost Recon Breakpoint sous la forme de NFT baptisés Digits :

Nous n’avons probablement pas su dire que nous étions en train de faire des recherches. Nous aurions dû dire que nous y travaillons, et que lorsque nous aurons quelque chose qui vous apportera un réel avantage, nous vous le présenterons. Notre entreprise a expérimenté très tôt la VR, nous étions parmi les premiers sur Nintendo Wii, nous essayons toujours de nouvelles choses. Parfois ça fonctionne, parfois non, mais nous souhaitons toujours apporter de nouvelles expériences au joueur qui soient innovantes et intéressantes. Notre but est de créer la meilleure expérience possible, et les nouvelles technologies en sont un vecteur très intéressant grâce à une compétition plus faible et l’attrait auprès des joueurs les plus curieux des nouveautés technologiques.