Ubisoft poursuit la refonte de son équipe éditoriale avec l’arrivée de Fawzi Mesmar

Ancien directeur de la conception de Battlefield 2042 chez DICE, Fawzi Mesmar rebondit chez Ubisoft au poste de vice-président de l'équipe éditoriale.

L’offre irrefusable de Fawzi Mesmar était donc une place au sein de l’équipe éditoriale de l’éditeur français Ubisoft comme vice-président. Grâce à ses 20 ans d’expérience au sein de King, Gameloft, Atlus et plus récemment en tant que responsable de la conception chez DICE, il travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes de production à la définition de la direction créative du vaste portfolio de jeux d’Ubisoft et veillera également à la diversité des perspectives et des équipes de création impliquées dans la création et la production d’expériences uniques et mémorables.

DICE head of design Fawzi Mesmar jumps to Ubisoft as VP of Editorialhttps://t.co/KU2GCJ9GCy — GamesIndustry (@GIBiz) November 30, 2021

Fawzi Mesmar déclare : “Je suis ravi de rejoindre les talentueuses équipes d’Ubisoft pour participer à la créativité collective et co-construire le futur des jeux. Ubisoft réunit plusieurs des esprits les plus créatifs de l’industrie et je suis ravi de pouvoir travailler avec eux à la création d’expériences enrichissantes pour les joueurs“. Igor Manceau, chief creative officer chez Ubisoft, ajoute : “Fawzi est un game designer très reconnu au sein de l’industrie, et bénéficie d’une grande expérience de coordination d’équipes issues de projets, d’expertises et de milieux différents. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de l’équipe éditoriale d’Ubisoft, et je suis certain qu’il tissera des liens forts avec l’ensemble des équipes d’Ubisoft. Son expertise nous aidera à continuer à réunir les équipes créatives autour d’une vision commune, à renforcer et développer notre vaste portfolio de jeux et à continuer d’offrir des expériences uniques et mémorables.”

Une équipe éditoriale en pleine reconstruction

Depuis les départs de Tommy François, Maxime Béland et Serge Hascoët suite à des scandales de harcèlement sexuel et culture d’entreprise toxique, Bio Jade Adam Granger a été nommée au poste de vice-présidente de l’éditorial en février 2021, tandis qu’Igor Manceau est devenu creative officer en septembre dernier. Fawzi Mesmar est la dernière recrue de cette équipe qui guide la vision créative de la société.