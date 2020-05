Ubisoft : plus de 10 jeux de son catalogue ont dépassé les 10 millions de ventes

11 titres venus de six licences différentes se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier sur cette génération de consoles.

Durant l’ère PS3/Xbox 360, l’éditeur français Ubisoft avait vu seulement deux de ses licences atteindre la barre symbolique des 10 millions de ventes. Pour l’ère PS4/Xbox One, la société d’Yves Guillemot a fait fort en écoulant plus 10 millions de copies de 11 jeux (Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 4, Far Cry 5, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s The Division 2, Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2). L’objectif est donc de faire aussi bien pour la prochaine génération. A noter que la PS4 du constructeur nippon Sony est restée la principale plateforme d’Ubisoft (30% de son chiffre d’affaires suivi du PC (26%) et de la Xbox One (16%) ainsi que le mobile (11%) et la Switch (9%).

Une année fiscale noire pour Ubisoft

A cause des reports de Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine ainsi que la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla en fin d’année et possiblement la commercialisation d’un nouveau Far Cry en 2021, Ubisoft accuse une perte opérationnelle de 60 millions d’euros et une perte nette de 124 millions d’euros alors que l’année précédente, le bénéficie opérationnel était de 159 millions d’euros et le bénéfice net était de 100 millions d’euros. Yves Guillemot assure que cela va s’inverser pour le prochain exercice, même si le Covid-19 pourrait gêner le lancement d’un ou plusieurs jeux : “La crise du COVID-19 nous incite néanmoins à la prudence. De nombreuses incertitudes sont en effet apparues. La transition vers le travail à domicile a eu des répercussions à court terme sur notre production, pour l’instant limitées à quelques semaines. Les prochains mois nous en diront plus sur notre capacité à tenir notre calendrier de lancements.”

Ubisoft fait également le point sur l’évolution de certaines licences de son catalogue :

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : 60 millions de joueurs enregistrés, plus de 1 milliard de “session days” sur l’exercice 2019-20, en nette croissance, engagement record pour des mois de janvier, février et mars, progression du PRI (principes pour l’investissement responsable) de 26% sur le trimestre, classé quatrième jeu PC le plus influent de l’industrie par The Esports Observer sur le premier trimestre calendaire

Assassin’s Creed Odyssey : très forte progression sur les 12 derniers mois du sell- through, de l’engagement quotidien et du PRI

Tom Clancy’s The Division 2 : très fort rebond sur le trimestre et net bookings comparable à celui d’Assassin’s Creed Odyssey après 13 mois

Just Dance 2020 : net bookings en hausse de 156% sur le quatrième trimestre vs Just Dance 2019

Ubisoft explose les compteurs avec Assassin’s Creed Valhalla

La bande-annonce d’Assassin’s Creed Valhalla est la plus visionnée de toute l’histoire d’Ubisoft ! (100 millions de vues en 10 jours, 200 millions au total avec user-generated content). Le nouveau AC d’Ubisoft a également été en tête des tendances sur le réseau social Twitter pendant plusieurs jours dans différents pays.