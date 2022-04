Ubisoft : Patrick Plourde ne fait plus partie de l’équipe éditoriale

Crédité dans la plupart des plus grandes franchises d’Ubisoft dans divers rôles tels que game designer et level designer sur la licence Assassin’s Creed ou encore directeur créatif sur Far Cry 3 et Watch Dogs 2, Patrick Plourde devient désormais consultant indépendant : “La majeure partie de mon temps sera consacrée à Ubisoft, mais j’aurai désormais un poste en dehors d’une structure traditionnelle (avec un mandat interdépartemental) et je pourrai tâter d’autres domaines en dehors du jeu, sur lesquels j’avais des vues depuis un moment, sans avoir à demander la permission de mon employeur.”

R6 Vegas, AC, FC3, CoL, WD2… it’s been a privilege to collaborate with everyone at Ubi on these great games!

Now, I’m happy to share that I’m starting my own independent creative consultancy, where I will keep working with Ubisoft and also spend time on some personal projects.

— Patrick Plourde (@patrick_plourde) April 13, 2022