Ubisoft Original : le nouveau label “maison” de l’éditeur français

Ubisoft va désormais commercialiser ses jeux sous le nom d'Ubisoft Original.

Le nom de ce nouveau label est apparu la semaine dernière lors de l’annonce de The Division : Heartland, un nouveau spin-off free-to-play prévu pour la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, dans le cadre de l’élaboration du The Division Universe. Pour Ubisoft, il sera automatiquement attaché à tous les jeux créés en interne… ce qui signifie que les prochains opus des licences Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia et même Splinter Cell seront en principe également concernés.

Ubisoft pourrait s’ouvrir à l’édition de jeux développés par des studios tiers

La création du label “Ubisoft Original” peut paraître complexe dans la mesure où Ubisoft ne publie que des jeux produits par ses équipes de développement dispatchées aux quatre coins du monde depuis de nombreuses années même si l’éditeur français s’était fait connaitre à ses débuts en distribuant les jeux d’Elite, Electronic Arts, Sierra ou encore LucasArts. Et si Ubisoft se préparait à éditer de jeux provenant d’autres structures, principalement indépendantes, afin de les aider à se révéler au sein de l’industrie avant d’envisager un rachat par la suite ?