Ubisoft : le retour de David Polfeldt (The Division, Star Wars, Avatar) n’est plus d’actualité

Moins d'un an après son départ de chez Massive Entertainment, le managing director David Polfeldt quitte également Ubisoft.

L’été dernier, David Polfeldt quittait son poste de directeur général après 17 ans de bons et loyaux services au sein de Massive Entertainment. Son objectif était alors de prendre du recul sur sa carrière pendant plusieurs mois avant de revenir dans un nouveau rôle stratégique au sein d’Ubisoft : “Il y a dix-sept ans, j’ai rejoint un petit studio indépendant basé à Malmö dans un rôle que le fondateur a défini comme Mister FixIt. Je ne savais pas quelle aventure digne de montagnes russes cela deviendrait ! Lorsque nous avons signé Star Wars et finalement achevé notre magnifique bâtiment Eden en 2020, j’ai ressenti un sentiment d’achèvement irrésistible, comme si j’avais réalisé tout ce dont j’avais rêvé. Reposant sur les bases solides de The Division, Avatar, Snowdrop et Ubisoft Connect, le studio est dans un état fantastique, et je suis exceptionnellement reconnaissant pour ce que nous avons accompli ensemble. Avant de me lancer dans une nouvelle aventure, je vais essayer autre chose qui est nouveau et excitant pour moi, à savoir une longue pause ! Souhaitez-moi bonne chance et rendez-vous en 2022.”

Ubisoft perd David Polfeldt

Il n’en sera finalement rien puisque David Polfeldt préfère aller là où le vent le portera. A noter que la croissance significative de Massive Entertainment – qui compte aujourd’hui plus de 750 personnes – est l’une des motivations de sa décision de ne pas revenir chez l’éditeur français Ubisoft : “Je pense que ma philosophie et mes compétences fonctionnent bien pour un certain type de groupe d’une certaine taille. Je ne pense pas être le bon manager pour ce que le studio est devenu. Je suis parfaitement en paix avec ça.“