Ubisoft : la famille Guillemot s’allie avec Tencent

Suite à un investissement de 300 millions d'euros par Tencent, la holding familiale Guillemot Brothers qui contrôle Ubisoft détient désormais 24,5% des droits de vote et 19,8% du capital.

Si Tencent avait l’ambition de devenir le principal actionnaire d’Ubisoft après son entrée dans le capital de l’éditeur français en 2018 suite à l’OPA hostile ratée de Vivendi, le géant chinois a finalement préféré réaliser une prise de participation minoritaire passive dans Guillemot Brothers à hauteur de 49,9% du capital et 5% des droits de vote qui s’élève à 300 millions d’euros (200 millions d’euros d’acquisition de titres et 100 millions d’euros d’augmentation de capital).

Guillemot Brothers charme Tencent avec Ubisoft, mais se protège

En plus de profiter d’un prêt long-terme, sans sureté, pour refinancer sa dette et apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d’Ubisoft, la holding familiale Guillemot Brothers reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot, tandis que Tencent ne sera pas représentée au conseil d’administration et n’aura aucun droit d’approbation ou de véto opérationnel.

Martin Lau, président de Tencent, déclare :

Les équipes d’Ubisoft ont fait preuve d’une impressionnante capacité à constamment créer des divertissements de classe mondiale ainsi qu’un portefeuille diversifié de marques comprenant parmi les franchises les plus puissantes de l’industrie. Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, Ubisoft continuant de développer des expériences de jeu immersives, et de porter sur mobile plusieurs des franchises AAA les plus connues d’Ubisoft. Cet accord s’inscrit par ailleurs dans notre philosophie qui consiste à investir aux côtés de fondateurs créatifs, étant pleinement convaincus qu’ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux sommets.

Des précautions pour Ubisoft afin d’éviter une opération hostile

En plus de réaliser une prise de participation minoritaire passive dans Guillemot Brothers, Tencent s’est également vu octroyer la possibilité d’augmenter sa participation dans Ubisoft ( 4,5% à 9,99%), mais cela passe par plusieurs clauses comme une gouvernance inchangée, aucun droit de veto opérationnel et l’impossibilité d’investir pour obtenir du capital et des droits de vote avant 8 ans ou de vendre ses actions avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d’un droit de priorité). De plus, le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu’à 29,9% du capital ou des droits de vote d’Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d’Ubisoft.

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, explique :