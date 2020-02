Ubisoft : Kolibri Games va renforcer le catalogue de jeux mobiles idle de l’éditeur français

Le studio allemand Kolibri Games est racheté par Ubisoft pour apporter son expertise dans le développement de jeux et services live sur les smartphones.

Basé dans la ville de Berlin avec plus d’une centaine d’employés, Kolibri Games (anciennement Fluffy Fairy Games) s’est principalement fait connaitre sur le marché du mobile avec Idle Miner Tycoon. La célèbre simulation de minage a été téléchargée par plus de 104 millions de joueurs dans le monde (iOS/Android) et a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016. Après l’acquisition de Green Panda Games en août 2019, Ubisoft accroit son envergure dans les jeux de type idle avec le rachat de Kolibri Games : “Nous nous renforçons avec l’un des leaders du segment (…) Nous sommes ravis que cette équipe de grands talents, reconnue pour la longévité de son titre phare, rejoigne notre groupe.”

Ubisoft rachète 75% des parts de Kolibri Games

Pour le moment, l’éditeur français présidé par Yves Guillemot détient pour le moment 75% des parts de Kolibri Games, mais des accords prévoient qu’Ubisoft aura la possibilité de porter progressivement sa participation à 100% au cours des quatre prochaines années. Daniel Stammler, co-fondateur et co-directeur général de Kolibri Games, savoure cette opportunité : “Ubisoft est une grande force créative et l’une des marques les plus reconnues de l’industrie du jeu vidéo. Nous sommes très heureux de rejoindre cette grande famille. C’est un moment important dans l’histoire de notre jeune société qui va nous permettre d’étendre notre développement.”