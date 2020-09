Ubisoft Forward : l’éditeur français prépare plusieurs annonces pour la semaine prochaine

La nouvelle conférence numérique d'Ubisoft se tiendra le 10 septembre à 21h.

En plus d’avoir de nouvelles informations sur Watch Dogs : Legion, Hyper Scape et Rainbow Six Siege, Ubisoft promet de mettre en avant Immortals Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, durant son événement ainsi que plusieurs surprises qui pourraient être Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2 et le toujours très attendu Splinter Cell. Des titres comme Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s Elite Squad et Far Cry 6 n’ont pas été mentionnés car ces derniers ne devraient pas se montrer avec un nouveau trailer ou une vidéo de gameplay.

See you September 10th! #UbiForward — Immortals Fenyx Rising (@FenyxRising) September 1, 2020

Le Ubisoft Forward de septembre se tease en vidéo

Comme lors de la première édition, les fans peuvent gagner des récompenses et des objets en jeu en se connectant à un compte Ubisoft pendant le livestream de la conférence. Les récompenses sont nombreuses, s’ils regardent longtemps la présentation, mais également le pré-show qui proposera des challenges sur Brawlhalla, For Honor, The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint.