Ubisoft ferme les services en ligne de 91 jeux

Ubisoft débranche les services en ligne de 91 jeux, de vieux titres ou des versions pour de vieilles plates-formes.

C’est devenu un problème récurrent depuis l’émergence des jeux avec une composante en ligne. Lorsque l’éditeur décide de débrancher le câble, tout ou partie du jeu devient inaccessible. Peu importe que vous souhaitiez jouer et/ou que vous ayez beaucoup investi, une fois les serveurs coupés, vous ne pouvez plus rien y faire. Aujourd’hui, Ubisoft a décidé de débrancher ainsi pas moins de 91 jeux.

Vous allez être déçu(e) si vous aviez l’intention de jouer à certains jeux Ubisoft en ligne qui datent un peu. En effet, Kotaku rapporte que le studio vietn de fermer les services en ligne de 91 jeux de son catalogue. Nombre d’entre eux étaient vraiment très vieux ou alors il s’agit de versions pour de vieilles plates-formes. Vous n’alliez par exemple pas jouer à Assassin’s Creed : Brotherhood sur le service OnLive qui n’existe plus depuis longtemps. Cela étant dit, il y a certains jeux que vous auriez pu avoir encore envie de jouer sur une machine actuelle, ne serait-ce que pour le plaisir de replonger dans un titre en particulier.

Les deux premiers jeux Far Cry, par exemple, perdent ainsi leur composante en ligne sur PC. Blood Dragon ne se connectera plus sur PC, PS3 et Xbox 360. Les fans de Just Dance devront se contenter de versions plus récentes : bien qu’il ne soit pas surprenant de voir Ubisoft couper la prise en charge pour les versions PS3, Wii, Wii U et Xbox 360 des Just Dance 2018 ou antérieures, certains joueurs PS4 et Xbox One pourraient ne pas être ravis de ne plus pouvoir profiter pleinement de Just Dance 2014 ou 2015.

De vieux titres ou des versions pour de vieilles plates-formes

D’autres titres importants ? On citera par exemple Beyond Good & Evil, le Ghost Recon premier du nom, plusieurs Rainbow Six, d’anciens jeux Settlers et certaines versions de Splinter Cell – dont Chaos Theory et Conviction -. Les jeux qui utilisaient Ubisoft Connect ne vous feront plus gagner d’Unités et vous ne pouvez plus débloquer de contenu sur n’importe quelle plate-forme ni y accéder sur PC.

Ubisoft ne pense pas à mal en procédant ainsi. Ce n’est pas non plus une quelconque pratique commerciale pour pousser à acheter des titres plus récents. Après tout, le studio vient tout juste de débrancher Rainbow Six Lockdown pour PS2, GameCube et la Xbox première du nom. Mais si vous aviez telle ou telle console avec tel ou tel jeu pour une petite dose de nostalgie de temps à autre, vous avez de quoi être triste…