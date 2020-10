Ubisoft Connect, la fusion d’Uplay et de l’Ubisoft Club

L'écosystème de services de l'éditeur français Ubisoft ouvre la voie à des fonctionnalités et des communautés multiplateformes pour la nouvelle génération.

Dès la fin du mois d’octobre, la plateforme Uplay et l’application communautaire Ubisoft Club seront enrichis et étendus sous le nom d’Ubisoft Connect. Conçu principalement pour la next-gen et accessible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Nvidia GeForce Now, Amazon Luna et PC, ce nouvel écosystème disposera d’une interface universelle pour se connecter avec des amis ou participer à des événements et des activités liés aux jeux d’Ubisoft : “Cette expérience de jeu, plus sociale et plus personnalisée, s’accompagne d’un fil d’actualité inédit regroupant les activités et les succès de jeu de ses amis tandis qu’une toute nouvelle fonctionnalité Smart Intel apporte à chacun des conseils et des recommandations vidéo personnalisés. Chaque joueur pourra également accéder à des données sur ses statistiques personnelles et son style de jeu pour continuer à s’améliorer, ou à se comparer à des groupes d’ami.e.s sélectionnés grâce à un système de classement amélioré.”

👋Hello #UbisoftConnect!

Ubisoft Club and Uplay become Ubisoft Connect, a new environment to enhance your Ubisoft experience on October 29, 2020. 🎁1000+ former Club Rewards are now FREE!

📖Learn more: https://t.co/wRbCBDm6ZI pic.twitter.com/ZhUmWITZGy — Ubisoft Connect (@UbisoftConnect) October 21, 2020

Des mises à jour régulières viendront ajouter de nouvelles fonctionnalités et récompenses pour améliorer l’expérience des joueurs en continue. La cross-progression, sur toutes les plateformes et tous les services, sera déjà disponible avec certains des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic.

Ubisoft lance Ubisoft Connect, un écosystème de services dédié aux joueurs

“Il y a dix ans, Ubisoft était l’un des premiers éditeurs à enrichir l’expérience des joueurs avec davantage de services et de fonctionnalités sociales. Nous voulions nous appuyer sur cet héritage pour concrétiser la vision d’Ubisoft d’une communauté globale, et offrir ces avantages à tous nos joueurs“, annonce Charles Huteau, directeur créatif d’Ubisoft Connect.

“Le jeu vidéo nouvelle génération dépasse la seule question d’une meilleure performance et de meilleurs graphismes. En tant que créateur et éditeur, l’important pour nous est d’apporter plus de fluidité et de polyvalence dans l’expérience, pour offrir la liberté de jouer depuis n’importe quel appareil et avec qui l’on veut“, déclare Stéphanie Perotti, vice-présidente des services en ligne d’Ubisoft. “Ubisoft Connect est notre vision d’une nouvelle expérience universelle qui ne se contentera pas de faciliter la transition entre les générations et les plateformes, mais sera aussi le point de départ de nouveaux services qui contribueront à de nouvelles façons de profiter des jeux, davantage centrées sur le joueur et ses envies.“