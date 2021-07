Ubisoft confirme la sortie prochaine du jeu Assassin’s Creed Infinity

Suite au leak de Bloomberg, Ubisoft a décidé de prendre les devants et de confirmer l'existence du projet Assassin's Creed Infinity. Avec une possible grosse nouveauté.

La licence Assassin’s Creed est une licence bien fournie, avec des opus qui sortent assez régulièrement. Ubisoft a trouvé son rythme de croisière, si l’on peut dire, et entend bien continuer ainsi quelque temps. Le prochain titre de la saga fait déjà parler de lui depuis un certain temps, à tel point que, aujourd’hui, le studio a dû confirmer l’existence du projet.

Ubisoft confirme l’existence du projet Assassin’s Creed Infinity

Ubisoft propose de nouveaux jeux Assassin’s Creed très régulièrement. L’entreprise sortait à l’origine un nouvel opus chaque année mais ces derniers temps, le studio optait pour des sorties un peu plus irrégulières. Cela étant dit, Assassin’s Creed restant l’une de ses licences les plus importantes, l’on se pose davantage la question de savoir quand le prochain opus sortira plutôt que si un nouvel opus est en préparation.

Un jeu qui pourrait aller au-delà de la simple aventure en solo

Celles et ceux qui attendraient déjà avec impatience le prochain opus seront certainement ravis d’apprendre que, suite à un leak de Bloomberg, Ubisoft a décidé de prendre les devants et d’annoncer officiellement l’existence du projet Assassin’s Creed Infinity. L’annonce en question ne précise pas quand le jeu sera disponible ni ce à quoi les joueurs doivent s’attendre mais si l’on en croit le leak, il s’agirait d’un jeu assez différent des précédents dans son approche.

En effet, cela signifierait que Infinity ne serait pas uniquement un jeu à faire seul. Ubisoft aurait décidé d’adopter une approche similaire à celle de Rockstar avec GTA 5 qui avait introduit par la suite GTA Online. Ainsi, plutôt que de n’avoir qu’un jeu avec une fin, Infinity pourrait proposer certains aspects en ligne, lesquels pourraient faire évoluer l’ensemble avec le temps.

C’est ce qui a notamment permis à la franchise GTA de traverser ces dernières années bien que GTA 5 soit sorti en 2013. Selon le communiqué d’Ubisoft : “Plutôt que de continuer à transmettre le flambeau de jeu en jeu, nous sommes profondément convaincus qu’il y a là l’opportunité pour l’une des franchises les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer de manière plus intégrée et collaborative.”