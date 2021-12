Ubisoft annonce un remake de Splinter Cell

Ubisoft annonce un nouveau jeu Splinter Cell, il s'agira d'un remake et non d'un remaster.

Si vous êtes fan de la licence à succès d’Ubisoft Splinter Cell, vous désespérez peut-être de voir un nouvel opus arriver sur le marché. Le dernier en date remonte à 2013, ce qui fait franchement longtemps, très longtemps pour une saga aussi populaire. Vous pouviez alors, à très juste titre, vous demander si Ubisoft n’avait pris la décision d’abandonner la franchise, mais sachez que ce n’est heureusement pas le cas.

Et en vérité, l’éditeur vient d’annoncer qu’il travaillait actuellement sur un remake. Selon le producteur du jeu, Matt West : “Alors, je pense qu’il faut que ce soit plutôt un remake et non pas un remaster. Bien que nous soyons encore au tout début du développement du projet, ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que l’esprit des premiers jeux reste parfaitement intact, et ce dans tous les aspects qui ont façonné l’identité de Splinter Cell.”

Et Matt West d’ajouter : “Alors, au fur et à mesure que nous bâtissons tout cela, nous devons procéder à des mises à jour visuelles, ainsi qu’à des retouches de certains éléments de design pour offrir un certain confort aux joueurs et répondre à leurs attentes et nous allons conserver la progression linéaire comme sur les jeux originaux, pas question donc d’en faire un jeu en monde ouvert.”

Le jeu en question sera développé par Ubisoft Toronto, qui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, sont les développeurs de Far Cry 6. Le jeu sera aussi conçu sur le moteur de l’entreprise, Snowdrop, le même que celui qui est utilisé dans Avatar : Frontiers of Pandora et dans le prochain opus Star Wars d’Ubisoft. Nul ne sait, à l’heure actuelle, quand ce nouveau jeu Splinter Cell pourra sortir, mais comme Matt West le précise, le projet n’est qu’à son début. Il faudra donc certainement attendre un certain temps avant de le découvrir.