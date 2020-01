Ubisoft annonce un partenariat d’édition autour de la bande dessinée avec Glénat

La maison d'édition Glénat va publier et accompagner le développement des licences de l'éditeur français Ubisoft en bande dessinée.

La société des frères Guillemot, principalement spécialisée dans le jeu vidéo, a un pied dans la bande dessinée depuis maintenant plus de dix ans avec Les Deux Royaumes (Assassin’s Creed, Les Lapins Crétins, Might & Magic Heroes, Watch Dogs). En créant cette maison d’édition où le nom est une référence directe à un épisode de Prince of Persia, Ubisoft n’a jamais caché que son ambition était de devenir un acteur dynamique du marché de la BD. Celui-ci s’était d’ailleurs entouré de Média-Diffusion (Dargaud-Dupuis-Lombard) pour distribuer ses créations chez de nombreux partenaires.

Glénat va aider Ubisoft dans la bande dessinée

L’éditeur Ubisoft souhaite poursuivre cette heureuse initiative dans la BD en s’associant à Glénat afin de profiter de son savoir-faire et de son expérience : “Le rapprochement entre Glénat et Ubisoft se fonde sur l’esprit de passion et sur la capacité de ces deux groupes familiaux et dynamiques à privilégier des créations capables de réjouir autant un public familial que celui des afficionados purs et durs. Aujourd’hui marque le début d’une belle aventure pour Ubisoft et Glénat. Une aventure qui en fera naître de nombreuses autres, où les personnages emblématiques des univers imaginaires d’Ubisoft trouveront un nouvel espace d’expression au sein du catalogue éclectique de Glénat.”

Cette nouvelle collaboration débutera dès cet été avec une compilation des gags Les Lapins Crétins, augmentée d’une histoire courte inédite. Le treizième volume de la BD est d’ores et déjà planifié pour la fin d’année et se focalisera sur la gastronomie. Far Cry ou encore Gods and Monsters devraient aussi faire l’objet d’une adaptation en bande dessinée sous l’égide de Glénat. Cette alliance ne va aucunement impacter Les Deux Royaumes, l’équipe restera la même et surtout Ubisoft garde entièrement le contrôle créatif.