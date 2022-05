Ubisoft annonce du changement dans son comité exécutif

Le comité exécutif d'Ubisoft s'élargit et se renforce pour soutenir et accélérer sa transformation stratégique.

Alors que les rumeurs vont bon train concernant une potentielle association avec un fonds d’investissement pour sortir de la Bourse, Ubisoft souhaite amener ses plus grandes marques vers de nouveaux sommets grâce à des stratégies ambitieuses, créer des expériences de jeu mémorables et durables qui répondront aux attentes croissantes des joueurs, notamment en matière d’expression personnelle et d’expériences sociales, élargir considérablement son audience à travers une expansion de ses plateformes, zones géographiques et modèles économiques, élargir son portefeuille, notamment en créant de nouvelles marques en interne, continuer à générer des revenus toujours plus récurrents et renforcer son impact à travers sa culture et ses valeurs grâce à l’arrivée de nouvelles têtes au sein de son comité exécutif.

“Ces deux dernières années, nous avons modifié notre organisation pour s’adapter à une industrie en pleine mutation avec de nombreuses opportunités de croissance. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de notre développement, où nous souhaitons faire monter en puissance nos marques et les offrir à un public toujours plus large, générer des revenus toujours plus récurrents, tirer parti des technologies de pointe, tout en continuant à enrichir l’expérience de nos joueurs et à renforcer notre culture d’entreprise. Je suis convaincu que ce comité exécutif élargi nous permettra d’aller encore plus loin dans la création des meilleurs jeux possibles et dans notre capacité à répondre aux attentes de nos joueurs, de nos équipes et de toutes les parties prenantes au sein de la société“, a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft.

Les nouveaux membres du comité exécutif d’Ubisoft