Uber trouve un partenaire de choix pour concrétiser son ambition de taxi volant

Après un partenariat avec Bell Laboratories et la NASA, c'est autour d'un spécialiste de l'aviation électrique de rêver le futur des transports avec Uber.

Si Uber est avant tout comme société de VTC, un service visant à offrir une alternative aux taxis traditionnels, la compagnie a rapidement étendu ses services à la livraison de nourriture et de biens avec Uber Eats. L’entreprise californienne tourne désormais ses yeux vers le ciel comme on a déjà pu le rapporter, et présentait au CES 2019 un concept de taxi volant en partenariat avec Bell. Le design de celui-ci a été complètement boulversé puisque quelques mois plus tard, la firme présentait dans une vidéo une preuve de concept, avec pour objectif un lancement en 2023 en partenariat avec la NASA avait qui elle a travaillé sur de nouvelles règles de régulation du transport aérien. On évoquait alors les caractéristiques techniques du véhicule, qui serait “équipé d’une cabine pour 4 clients et s’envolera dans les airs à une altitude de 300 à 600 mètres pour une vitesse comprise entre 240 et 320 km/h.”

Une entreprise très secrète

Uber a aujourd’hui annoncé joindre ses forces à celles de Joby Aviation, une compagnie aérospatiale californienne qui travaille sur l’aviation électrique depuis plus d’une décennie. Créée par JoeBen Bevirt en 2009, l’entreprise est restée très secrète la majorité de son existence, avant de prendre le monde par surprise en annonçant une levée de capital de 100 millions de dollars en 2018 auprès de divers investisseurs dont Intel, Toyota et JetBlue. Pour autant, toujours aucune image de son prototype n’a été dévoilée, mais l’on sait qu’il effectue un décollage vertical et que le véhicule est un hybride entre drone et un petit avion, jusqu’à deux fois plus rapide qu’un hélicoptère conventionnel.

Des rôles bien définis

Si les montants et les conditions du partenariat entre Joby et Uber n’ont pas été communiqués, le rôle que chaque société pourrait remplir a en revanche été plus nettement esquissé comme le rapporte The Verge : “Joby fournira et exploitera les taxis aériens électriques, et Uber fournira de l’aide pour le contrôle de la circulation aérienne, la construction de la piste d’atterrissage, les connexions au transport terrestre et, bien sûr, à son réseau de VTC reconfiguré pour permettre aux clients de faire appels aux voitures volantes plutôt que des voitures terrestres régulières.” Outre Bell et Joby, Uber a annoncé travaillé main dans la main avec Jaunt, Embraer, Pipistrel, Karem Aircraft et Aurora Flight Sciences.