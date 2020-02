Uber teste un nouveau moyen de réservation… en passant un coup de téléphone

Uber cherche constamment à proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options pour simplifier le transport de ses utilisateurs et en conséquence leur vie quotidienne. Si la réservation d'une voiture est déjà simple, Uber teste aujourd'hui une nouvelle option.

Il y a quelques années encore, pour s’offrir les services d’un taxi, il fallait appeler la compagnie directement par téléphone et donner l’heure et l’adresse à laquelle vous souhaitiez une voiture. Aujourd’hui, les services se sont largement modernisés. Les réservations peuvent se faire via un site internet ou via les applications mobiles. Grâce à la géolocalisation, il est extrêmement simple tant pour vous que pour le chauffeur de savoir où l’autre se trouve. Uber semble actuellement nostalgique du bon vieux temps.

Uber teste un nouveau moyen de réservation d’une voiture

En effet, selon plusieurs rapports, Uber s’apprête à démarrer un test visant à offrir la possibilité aux utilisateurs d’appeler un numéro de téléphone dédié pour réserver un Uber. Une fois la liaison établie, l’utilisateur sera mis en contact avec un opérateur humain qui se chargera de demander les détails de la course. Toutes les informations concernant le chauffeur, le numéro de la voiture, l’estimation de la durée de la course, etc, seront ensuite transmises à l’utilisateur via SMS.

Il s’agit d’un bon vieux numéro de téléphone

Cela peut paraître aller à contre-sens de la technologie actuelle mais on comprend tout à fait l’intention d’Uber. En effet, si tout le monde, ou presque, a aujourd’hui un smartphone, la société de VTC cible ici spécifiquement celles et ceux qui n’ont pas de smartphone, et notamment les plus vieux. En créant une option moins “technologique”, il espère ainsi attirer cette partie de la population. En offrant aussi une possibilité aux malheureux qui n’auraient plus de smartphone mais désespérément besoin d’un Uber. À noter, Uber ne fera payer aucun frais supplémentaire pour l’utilisation de ce service téléphonique – hormis les éventuels frais s’appliquant à l’appel en lui-même -. Pour l’heure, le service n’est testé que dans l’état de l’Arizona, aux États-Unis. Le numéro en question est le 1-833-USE-UBER.