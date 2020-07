Uber rachète Postmates pour 2,65 milliards de dollars

Comme nombre d'entreprises, Uber passe par des acquisitions pour étendre ses activités, se positionner sur de nouveaux créneaux. Aujourd'hui, le géant américain annonce racheter Postmates.

Uber est très bien implanté aux États-Unis. Et son emprise sur le marché devrait encore s’accroître suite à l’annonce du rachat de Postmates pour la somme de 2,65 milliards de dollars. Les rumeurs de cette acquisition avaient vu le jour il y a peu, affirmant que Uber cherchait à racheter une entreprise de ce genre après avoir échoué à mettre la main sur GrubHub – parti entre les mains de Just Eat -. Postmates va donc rejoindre la grande famille Uber. L’opération, réalisée uniquement en actions, sera achevée début 2021.

Uber rachète Postmates pour renforcer sa présence dans le sud-ouest des États-Unis

Dans un communiqué, Uber déclarait que “Postmates est extrêmement complémentaire à Uber Eats”, les deux entités se concentrant sur des marchés différents. En effet, Postmates est bien présent à Los Angeles et dans le sud-ouest du pays, des régions où Uber éprouve quelques difficultés à exister. Si cet accord est approuvé par les actionnaires et les autorités, Uber “entend maintenir l’application client Postmates et lui offrir un réseau de commerçant et de livraison plus efficace”.

Un rachat à 2,65 milliards de dollars

La vente à emporter et la livraison ont vu leur activité exploser cette année avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Nombre d’établissements ont été contraints de fermer leurs portes, les gens mangent davantage chez eux pour éviter le virus au maximum et le prix du repas revient aussi bien moins cher qu’un passage au restaurant. Et il semblerait que cette tendance se poursuive même après la pandémie et une fois toutes les mesures sanitaires levées. Les gens s’y sont habitués. C’est une bonne nouvelle pour DoorDash notamment et pour toutes les entreprises qui souhaitent tirer profit des activités de livraison, aux États-Unis et ailleurs.