Uber quitte le (futur) marché des taxis volants

Uber fait partie de ces entreprises qui ont assurément dynamité un marché. Son arrivée a clairement transformé le monde du transport dans son ensemble. Et ce n'est probablement pas encore terminé.

Lors de la création d’Uber, c’était en mars 2009, c’est une véritable révolution de l’industrie du transport qui s’est engagée. Les utilisateurs avaient – enfin, si l’on peut dire – alors une alternative aux taxis conventionnels. Et dans certains cas, c’était une nouveauté très bienvenue dans la mesure où dans certaines régions du monde, les taxis étaient devenus un service de luxe. Aujourd’hui, Uber s’est bien développé, mais la situation est loin d’être idéale.

Uber revend ses activités de taxi volant à Joby Aviation

Uber avait rapidement étendu ses activités, en décidant notamment d’explorer la possibilité d’offrir un service de taxi volant. Il semblerait cependant, malheureusement, que cette aventure dans les cieux soit aujourd’hui terminée. En effet, dans un communiqué, Uber indique avoir revendu son activité de taxi volant à Joby Aviation, bien qu’il semble qu’il s’agisse là davantage d’un échange mutuel dans la mesure où Uber investira pas moins de 75 millions de dollars dans Hoby Aviation et que cette acquisition d’Uber Elevate fait partie de l’accord.

dans un échange mutuel, preuve que l’intérêt subsiste tout de même

Selon JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation, “l’équipe d’Uber Elevate a non seulement joué un rôle important dans notre industrie mais elle a aussi développé un remarquable ensemble d’outils logiciels sur plus d’une décennie de connaissances dans le marché de la mobilité à la demande. Ces outils et les membres de cette nouvelle équipe seront d’une aide précieuse pour nous, alors que nous accélérons nos projets en vue du lancement commercial.”

Joby Aviation vise actuellement un lancement commercial de son service en 2023. Nul ne sait cela dit actuellement combien coûtera un transport dans ce genre de taxi volant. Nul ne sait d’ailleurs non plus vraiment s’il y aura véritablement de la demande pour un tel service. L’avenir nous le dira. D’ici là, patience. Espérons en tous les cas que Joby Aviation parviendra à atteindre son objectif.