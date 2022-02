Uber propose désormais davantage de précisions dans les notes des utilisateurs

Uber propose une vue détaillée des notes des utilisateurs. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les notes laissées par les chauffeurs.

Lorsque vous prenez un Uber, le système vous demande de laisser une note à votre chauffeur et votre chauffeur vous laisse lui aussi une note. Cela permet aux deux partis de s’évaluer suite à leur moment passé ensemble dans le même véhicule. Et par la suite, un chauffeur qui aurait une note en dessous de la moyenne pourrait être délaissé au profit d’un autre avec une super moyenne. Et inversement, un passager avec une note plutôt faible pourrait avoir davantage de mal à trouver un chauffeur qu’un autre.

Uber propose une vue détaillée des notes des utilisateurs

Cela étant dit, si vous souhaitez avoir davantage de précisions quant à la répartition de vos notes, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que le service vient d’annoncer qu’il allait fournir davantage de détails. Plus précisément, les utilisateurs pourront savoir la répartition des notes qu’ils ont reçues de la part de leurs différents chauffeurs.

L’occasion d’en savoir un peu plus sur les notes laissées par les chauffeurs

Selon le communiqué officiel de Uber : “À compter de ce jour, tous les utilisateurs Uber peuvent accéder à une vue précise de leurs notes dans le nouveau Centre de Confidentialité de l’application Uber. Vous pourrez ainsi savoir combien de chauffeurs vous ont laissé une note de 5 étoiles, combien vous ont mis seulement une étoile et toutes les variations entre les deux.” Contrairement aux commentaires et notes sur Amazon, le système mis en place par Uber ne permet pas de voir les éventuels commentaires.

Ici, les utilisateurs ne peuvent consulter que le nombre d’étoiles qu’ils ont reçues, la note moyenne, le nombre d’occurrences, ce genre de chose. Uber précise que ces statistiques ne sont pas nécessairement en temps réel. Autrement dit, vous ne pourrez pas savoir quel chauffeur vous a laissé telle ou telle note, mais c’est une vue intéressante à tout le moins.