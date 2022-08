Uber met fin à son programme Uber Rewards cet automne

Uber va faire disparaître son programme de fidélité Uber Rewards. Les utilisateurs ont jusqu'au 31 octobre pour récupérer leurs récompenses. Uber mise désormais sur Uber One.

Uber a décidé de mettre fin à son programme de fidélité gratuit. Sur une page d’aide découverte par The Verge, l’entreprise explique qu’elle fermera son programme Uber Rewards le 1er novembre prochain. Les utilisateurs ont jusqu’à la fin du mois d’août pour gagner des points et ils pourront réclamer leurs récompenses au plus tard le 31 octobre prochain.

Uber va faire disparaître son programme de fidélité Uber Rewards

Annoncé en 2018, Uber Rewards donnait aux utilisateurs la possibilité de gagner des points sur chaque transaction Uber et Uber Eats qu’ils effectuaient. Le programme comptait quatre niveaux différents, les membres débloquant de nouveaux avantages à chacun d’entre eux. Le niveau Platine, par exemple, offrait une protection contre la tarification dynamique et la priorité sur les récupérations dans les aéroports.

Les utilisateurs ont jusqu’au 31 octobre pour récupérer leurs récompenses

Uber ne proposera pas de remplacement direct à son programme Uber Rewards. À la place, l’entreprise a l’intention de promouvoir son programme payant Uber One. Ce service, proposé à 10 $ par mois, offre des avantages tels que les livraisons Uber Eats gratuites et 5 % de réduction sur les chauffeurs Uber les mieux notés.

Uber mise désormais sur Uber One

“Merci d’avoir participé à Uber Rewards”, peut-on lire dans un email envoyé par la société au sujet de la fermeture du programme. “Ce fut un beau voyage, mais nous avons décidé de mettre bientôt fin à Rewards, nous nous concentrons sur notre nouveau programme d’adhésion Uber One.” Uber offrira aux utilisateurs existants de Rewards un mois d’essai gratuit à Uber One. Une fois cette période terminée, il vous faudra vous abonner si vous voulez continuer de profiter des avantages proposés par le service.

La fin d’une époque, assurément, et l’occasion pour Uber d’augmenter ses revenus en attirant davantage d’utilisateurs dans son abonnement Uber One. Si tant est que ces derniers soient d’accord pour débourser la somme demandée, bien évidemment. À suivre !