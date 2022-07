Uber évite des poursuites fédérales après une fuite de données qui avait exposé les données de 57 millions d'utilisateurs en 2016.

Dans nos vies aujourd’hui extrêmement régies par des services numériques, nombre de nos données très importantes et très personnelles se retrouvent sur des serveurs, souvent aux quatre coins de la planète. Si les responsables de ces différents services et applications font leur possible pour en assurer la sécurité, certains n’ont de cesse de tenter de les voler. Les vols de données personnelles sont de fait très fréquents. Et les sociétés de services doivent ensuite payer les pots cassés. Aujourd’hui, l’on apprend que Uber a trouvé un accord pour un tel vol très important remontant à 2016.

Uber évite des poursuites fédérales

Uber a accepté officiellement la responsabilité de la dissimulation d’une faille datant de 2016, faille qui avait exposé les données de pas moins de 57 millions d’utilisateurs, tant des passagers que des conducteurs. Ce vendredi, l’entreprise a fini par accepter un accord avec la Federal Trade Commission (FTC) pour ne pas être poursuivie au niveau fédéral, comme le rapporte Reuters. Dans le cadre de cet accord, Uber a admis avoir échoué à informer l’agence de cette cyberattaque. La société s’est aussi engagée à coopérer dans la poursuite à l’encontre de l’ancien responsable de la sécurité Joe Sullivan qui avait été renvoyé par l’entreprise peu après que l’incident a eu lieu.

après une fuite de données qui avait exposé les données de 57 millions d’utilisateurs en 2016

Uber n’a pas répondu immédiatement à la sollicitation de Engadget sur le sujet. La société avait tout d’abord révélé les détails de cette attaque en 2017. Plutôt que de partager ce qu’elle savait de l’incident avec le gouvernement et les utilisateurs, elle avait alors versé 100 000 $ aux hackers pour supprimer les informations et ainsi étouffer l’affaire. “Rien de tout ceci n’aurait dû arriver, et je ne me trouverai pas d’excuse pour cela”, déclarait Dara Khosrowshahi, qui fut depuis peu nommée PDG, à cette époque. “Si je ne peux pas effacer le passé, je peux vous assurer, au nom de tous les employés d’Uber, que nous apprendrons de nos erreurs.” En 2018, Uber avait déboursé 148 millions de dollars dans un accord pour éviter une procédure judiciaire de la part de procureurs généraux des États-Unis accusant l’entreprise d’avoir été trop lente pour dévoiler l’incident.