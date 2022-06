Uber étend son service de réservation dans les aéroports, disponible à CDG

Uber étend son service de réservation en aéroport. Les aéroports de Charles de Gaulle et Nice sont pris en charge.

Uber a décidé d’étendre son service de réservation dans les aéroports, et pas uniquement aux États-Unis. D’autres pays sont concernés, dont la France, avec Charles de Gaulle et Nice. Le service Reserve at Airports avait été lancé en 2021 aux États-Unis, 20 aéroports étaient alors pris en charge, permettant aux passagers à l’arrivée de réserver en Uber Black ou Uber Black SUV jusqu’à 30 jours à l’avance. Le service est désormais disponible dans 55 aéroports (dont 39 aux États-Unis).

Voici ci-dessous la liste des nouveaux aéroports pris en charge par le service :

Austin (AUS)

Burbank (BUR)

Indianapolis (IND)

Jacksonville (JAX)

Las Vegas (LAS)

Los Angeles (LAX)

Minneapolis – St. Paul (MSP)

Milwaukee (MKE)

Montreal (YUL)

Oakland (OAK)

Orange County (SNA)

San Antonio (SAT)

San Diego (SAN)

San Francisco (SFO)

San Jose (SJC)

Tampa Bay (TPA)

Vancouver (YVR)

Bologna (BLQ)

Cape Town (CPT)

Johannesburg (JNB + HLA)

Milan (LIN + MXP)

Nice (NCE)

Paris (CDG)

Rome (CIA + FCO)

Ce service d’Uber propose des outils spécifiques qui ne sont pas disponibles pour les courses ordinaires. En plus de permettre aux clients de réserver jusqu’à 30 jours à l’avance, le système peut suivre les informations de vol et ajuster automatiquement l’heure de réservation. Ainsi, les passagers seront certains d’avoir un chauffeur qui les attend après leur atterrissage, même si celui-ci a été retardé. Les chauffeurs peuvent aussi attendre les passagers jusqu’à 60 minutes sans frais supplémentaires, leur donnant amplement le temps de récupérer leurs bagages ou de manger un morceau avant de quitter l’aéroport. De plus, les passagers n’auront pas à trimbaler leurs lourds bagages longtemps puisque leur chauffeur les récupère directement à la sortie.

L’entreprise avait lancé cette option Reserve en 2020 pour aider les clients à “mieux gérer ces moments qui peuvent être très stressants”. Le service fait correspondre les passagers et les chauffeurs dès le début, même si ceux-ci réservent un mois à l’avance, et le système leur propose le tarif exact lors de la réservation. Alors certes, ce service sera plus onéreux qu’un transport en bus ou en navette, mais c’est une très bonne option pour celles et ceux qui ne veulent pas s’inquiéter de trouver un taxi à leur arrivée à destination.