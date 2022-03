Uber Eats simplifie le partage de la facture entre amis

Uber Eats permettra bientôt de fractionner la facture pour simplifier les commandes groupées et leur paiement.

Les services de livraison de nourriture sont extrêmement utiles au quotidien, que l’on soit seul ou à plusieurs. Entre amis, cependant, si chacun souhaite payer sa part, l’opération est un peu plus complexe dans la mesure où les services ne proposent d’ordinaire pas de fonction pour faire les comptes facilement et rapidement. Uber Eats a décidé de remédier au problème.

Uber Eats permettra bientôt de fractionner la facture

Quand on commande sur Uber Eats à plusieurs avec des amis, de la famille ou des collègues, chacun dit à celui ou celle qui commande ce qu’il veut manger et la commande complète est placée. Ensuite, chacun doit payer sa part à la personne qui a réglé la totalité, que ce soit en cash, via PayPal ou autre.

Cela étant dit, si vous n’avez pas envie de vous embêter avec les calculs et la récupération des différents paiements, séparer la facture dès le début semble être une solution plus efficace. Et vous pourrez bientôt faire cela directement dans Uber Eats. L’entreprise a annoncé une nouvelle fonctionnalité de fractionnement de facture. Et selon ses dires, il s’agit d’une grande première dans une application de livraison de nourriture aux États-Unis.

pour simplifier les commandes groupées et leur paiement

Le fonctionnement est simple : l’utilisateur principal organiser une commande groupée et chacun soumet sa commande via l’application. La facture sera alors fractionnée selon les commandes de chacun. Les utilisateurs peuvent même définir une date et une heure butoir. Une fois celle-ci dépassée, la commande est placée, que vous ayez transmis votre propre commande au groupe ou non. Il est aussi possible de pousser les membres du groupe à passer leur commande avant la date butoir, ou même de supprimer cette dernière.

Dans la mesure où Uber a déjà une fonction pour fractionner une facture après un transport, on ne demande pourquoi il a fallu tant de temps pour implémenter quelque chose de similaire dans Uber Eats. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit.