Twitter voudrait permettre aux utilisateurs de se retirer eux-mêmes de certaines conversations

Vous êtes-vous déjà retrouvé intégré dans une conversation Twitter parce que quelqu’un vous y a mentionné ? Il peut y avoir des raisons tout à fait valables à cette action, comme le fait qu’un proche pense que vous devriez suivre cette discussion, que vous pourriez être intéressé. Et il se pourrait que ce soit parce que vous êtes un influenceur et que vos abonnés tentent d’attirer votre attention. L’intention peut être bonne, évidemment, mais parfois, cela ne vous intéresse tout simplement pas. La plate-forme aurait la solution.

Quoi qu’il en soit, parfois, être inclus ainsi dans une conversation peut être ennuyeux, surtout si la conversation est très suivie et active, auquel cas vous pouvez vous retrouver submergé de notifications sur le sujet. La bonne nouvelle, c’est que, selon la chercheuse Jane Manchun Wong, Twitter travaille sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de se retirer d’eux-mêmes des conversations.

Jane Manchun Wong a partagé une capture d’écran d’une nouvelle interface sur Twitter dans laquelle les utilisateurs doivent confirmer qu’ils souhaitent bel et bien être retirés d’une conversation. Le système les informe alors qu’ils ont bien été retirés, leur nom d’utilisateur n’est pas identifié et ils ne reçoivent plus de notifications.

De plus, pour empêcher les gens de les ajouter de nouveau à une conversation, si l’on choisit de se retirer soi-même d’une conversation, le système empêchera que vous soyez mentionné plus tard dans cette conversation en particulier. Il vous faudrait donc répéter l’opération avec toutes les conversations dont vous ne voulez plus entendre parler.

Dans la mesure où il ne s’agit que d’un test, il est actuellement impossible de savoir quand cette fonctionnalité pourrait être déployée, ni même si elle le sera un jour, mais une chose est sûre, une telle option pourrait être appréciable.