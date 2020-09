Twitter veut améliorer la compréhension des sujets en tendance

Comme n'importe quelle application, Twitter évolue régulièrement. Entre nouvelles fonctionnalités, correction de bugs et changements dans son interface, les équipes font leur maximum pour proposer une expérience toujours plus agréable.

Le monde qui nous entours évolue en permanence. Chaque jour arrivent de nouveaux sujets de discussion, de nouvelles actualités plus ou moins importantes. Twitter permet de manière assez simple et efficace de savoir de quoi il retourne exactement grâce à sa fonctionnalité baptisée Tendances (Trending). L’idée est de mettre en avant les mots clefs ou hashtags les plus populaires du moment. Mais l’ensemble peut être encore amélioré.

Twitter veut améliorer la compréhension des sujets tendance

Cela étant dit, on imagine assez facilement que, pour celles et ceux qui n’utilisent pas Twitter ou qui se servent rarement d’une plate-forme sociale, ce concept ne soit pas des plus simples à appréhender. Et plus encore lorsque ces mots clefs n’ont pas de contexte. Twitter semble être pleinement conscient de ce souci de présentation actuel et a l’intention de changer tout cela. La plate-forme annonçait tout récemment travailler à des modifications sur cette fonctionnalité, notamment pour mieux expliciter les sujets tendance en leur ajoutant la notion de contexte via des tweets épinglés.

en intégrant des tweets pertinents pour contextualiser les sujets

Selon un communiqué officiel de Twitter : “à compter d’aujourd’hui, certains sujets tendance auront un tweet représentatif épinglé juste à côté pour donner une idée immédiate de la tendance en question. Une combinaison d’algorithme et une sélection de nos équipes permet de déterminer si un tweet représente une tendance en évaluant la pertinence dudit tweet et sa popularité.”

Voilà en tous les cas une tentative supplémentaire de faire de Twitter une plate-forme plus facile d’utilisation, conviviale et plus simples à comprendre. Avec toujours comme objectif à plus ou moins long terme de gagner de nouveaux utilisateurs et de faire rester ceux-ci, nouveaux ou anciens, plus longtemps sur la plate-forme. C’est bien là tout le mal que l’on souhaite à Twitter, finalement. Ne vous inquiétez donc pas si vous voyez des tweets épinglés sous les sujets tendance du moment.