Twitter va simplifier l’identification des bots sur sa plate-forme

Dans ce monde numérique ultra-connecté qui est le nôtre, il y a évidemment les comptes humains – avec des personnes physiques aux commandes -, mais on dénombre aussi beaucoup de robots, de bots. Ceux-ci existent pour tout un tas de raisons, certains très utiles, d’autres totalement inutiles. Un certain nombre d’entre eux sont tout simplement néfastes. On en trouve partout. Y compris sur Twitter, qui veut permettre de les identifier plus facilement.

Les bots ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Ils peuvent être très utiles et offrir par exemple des informations pendant une diffusion en direct sur Twitch lorsque le créateur est occupé ailleurs. Ils peuvent aussi automatiser certains processus sur les salons Discord ou identifier les liens dans les posts sur Reddit, etc. Cependant, ils ont parfois une bien mauvaise réputation dans la mesure où certains les utilisent pour spammer, propager de fausses informations et autre.

Il peut parfois être difficile de savoir si un post provient d’un bot ou d’une personne bien réelle sur les réseaux sociaux mais c’est un souci que Twitter veut résoudre. La plate-forme a annoncé qu’elle allait bientôt démarrer le test d’une nouvelle fonctionnalité permettant d’identifier visuellement les comptes opérés par des bots.

Les posts publiés par des bots disposeront par ailleurs d’un tag “Automated” pour que les utilisateurs puissent savoir que ce n’est pas une personne réelle qui l’a publié. Comme dit, tous les bots ne sont pas mauvais, certains peuvent être utiles mais dans le même temps, pouvoir savoir si un compte avec lequel on interagit est un bot ou non permet d’offrir un contexte important pour les utilisateurs.

Cela pourrait aussi, à terme, permettre d’augmenter la confiance dans les bots en montrant que tous les contenus automatisés ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. La fonctionnalité est dans un premier temps déployée à un peu plus de 500 comptes développeur. Elle sera disponible à tous les développeurs d’ici à la fin de l’année.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.

Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021