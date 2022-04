Twitter va réexaminer l’offre de rachat à 43 milliards de dollars d’Elon Musk

Twitter semble davantage intéressé par l'offre de rachat d'Elon Musk, des négociations seraient même entamées.

Elon Musk et Twitter, c’est un peu une histoire à la “je t’aime, moi non plus”. Le multimilliardaire ne manque pas d’idées pour faire évoluer la plate-forme de microblogging et n’hésite pas à le faire savoir depuis longtemps. Mais ces derniers jours, il s’est montré bien plus… entreprenant, si l’on peut dire. Allant jusqu’à devenir actionnaire majoritaire. Et même à faire une offre de rachat ! Et aujourd’hui, il semblerait que le conseil d’administration de l’entreprise ait décidé de réexaminer cette offre de plus près.

Twitter pourrait finalement peut-être se faire à l’idée de se vendre à Elon Musk. Si l’on en croit The Wall Street Journal, l’entreprise aurait décidé de réexaminer l’offre de rachat du multimilliardaire après que ce dernier a annoncé avoir les fonds nécessaires pour mener l’initiative à son terme. Lorsque le PDG de Tesla avait affirmé la première fois être prêt à débourser 43 milliards de dollars pour racheter le géant, il précisait dans le même temps qu’il s’agissait là de sa “meilleure et dernière offre”. Twitter devait alors, selon les spécialistes, rejeter la proposition. L’entreprise était même allée jusqu’à adopter la stratégie de la pilule empoisonnée pour se protéger d’une éventuelle offre publique d’achat hostile.

Mais aujourd’hui, Twitter regarderait avec “un oeil nouveau” l’offre d’Elon Musk et serait même prête à engager des négociations, toujours selon The Wall Street Journal. Les deux partis se seraient même vu pour discuter de cette opération, mais un certain nombre de barrières pourraient compliquer les négociations. Par exemple, les cadres pourraient insister pour mettre en place des protections monétaires dans l’éventualité où l’accord n’y pas à son terme.

Twitter n’a pas commenté cette information. Lorsque Elon Musk avait fait sa première offre, l’entreprise déclarait s’engager à l'”analyser de manière attentive, complète et très réfléchie”. Nul doute que nous finirons par connaître les intentions de l’entreprise dans les prochains jours. The Wall Street Journal rapporte par ailleurs que Twitter évoquera la situation durant la présentation de ses résultats financiers trimestriels ce jeudi, “si ce n’est pas avant”.