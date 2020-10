Twitter va mettre des limitations temporaires sur les retweets pour limiter la désinformation

Avec les plates-formes sociales, il est devenu extrêmement facile de partager l'information, peut-être même trop facile. C'est un vecteur parfait pour les fausses informations. Ce que les plates-formes en place aujourd'hui tentent de combattre.

Aujourd’hui, il est extrêmement facile de partager, retweeter ou transférer un message, quel qu’il soit. Le problème avec cette pratique, c’est que, parfois, l’information que l’on partage, retweet ou transfère peut être fausse ou tout du moins erronée. Cela peut avoir des conséquences assez graves, entraînant par exemple spéculation, rumeurs voire des troubles bien réels. Twitter va prendre des mesures.

Twitter va limiter temporairement la fonctionnalité de retweet

Aux États-Unis, avec les élections présidentielles qui approchent, la situation commence à se tendre. Twitter entend bien faire sa part dans le combat contre la désinformation à l’approche de cette période cruciale pour le pays, et pour le monde entier, d’ailleurs. Parmi les actions que la plate-forme entend mettre en place, on citera notamment des limitations et restrictions sur les retweets. Selon un communiqué de Twitter, lorsqu’un utilisateur tente de retweeter une publication, la plate-forme encourage ledit utilisateur à ajouter un commentaire pour donner davantage de contexte plutôt que de retweeter à l’aveugle, si l’on peut dire.

pour lutter contre la désinformation pendant les élections américaines

La plate-forme explique notamment : “Bien que cela ajoute une étape supplémentaire à celles et ceux qui voudraient simplement retweeter, nous sommes convaincus que cela encouragera tout le monde à non seulement réfléchir à la raison pour laquelle ils veulent amplifier un tweet mais aussi à leur faire ajouter leurs propres pensées, réactions et perspectives dans les conversations.”

Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une mesure temporaire. Celle-ci sera effective à compter du 20 octobre et restera en place jusqu’à la fin des élections présidentielles américaines. Mais qui sait si elle ne deviendra pas permanente ? Des plates-formes comme WhatsApp ont déjà introduit des fonctionnalités similaires, limitant notamment le nombre de fois qu’un message peut être transférer, pour aider aussi à limiter la propagation des fausses informations. Et jusqu’à présent, il semblerait que cette nouvelle mesure ait été assez efficace. Peut-être que Twitter pourrait être intéressé d’en faire une fonctionnalité permanente. L’avenir nous le dira.