Twitter va améliorer l’accessibilité de ses tweets vocaux

Il y a quelques jours, Twitter annonçait le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité, les tweets audio/vocaux. De la même manière que l’on envoie un message vocal via une plate-forme de messagerie quelconque, les tweets vocaux permettent aux twittos d’enregistrer leur voix et d’envoyer leur message vocal dans un tweet. Cela offre aux utilisateurs un moyen supplémentaire de s’exprimer sur le réseau.

Cela étant dit, il semblerait que Twitter ait oublié la notion d’accessibilité dans sa nouvelle fonctionnalité. Les ingénieurs ont lancé la première version de cette fonction en partant du principe que personne n’a de problème d’audition. Plusieurs utilisateurs faisaient en effet rapidement remarquer l’absence de sous-titres. Autrement dit, celles et ceux qui ont des difficultés d’audition, voire qui sont complètement sourds, ne peuvent profiter de ces tweets vocaux comme il se doit.

La bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Twitter est conscient de ce manque d’accessibilité. La plate-forme a déclaré qu’elle réfléchissait aux moyens de rendre ces tweets plus accessible. L’entreprise précise aussi qu’il ne s’agit là que d’une première version, toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles et la liste pourrait encore évoluer. Difficile de savoir quand cette accessibilité arrivera pour les tweets vocaux mais ce sera assurément quelque chose à surveiller. Pas uniquement pour les utilisateurs souffrant de handicap audio d’ailleurs mais aussi pour celles et ceux qui n’activent pas le son sur l’application.

Hey Matthew, this is an early version of this feature and we’re exploring ways to make these types of Tweets accessible to everyone.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 17, 2020