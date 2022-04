Twitter va ajouter un bouton pour modifier les tweets

C’est une fonctionnalité que les utilisateurs de Twitter réclament depuis si longtemps qu’elle est devenue un mème sur de nombreuses plateformes communautaires, mais le mythique bouton de modification (“edit button”) est en passe de devenir une réalité, notamment grâce à l’arrivée d’Elon Musk en tant qu’actionnaire majoritaire. Depuis plusieurs semaines voire mois, une équipe composée d’ingénieurs et d’informaticiens travaillent sans relâche pour permettre aux internautes de modifier leurs tweets après les avoir publiés. L’idée est de pouvoir corriger les fautes de frappe ou les erreurs dans un tweet sans sacrifier les réponses, les retweets ou les likes qu’il a déjà accumulés.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022