Twitter travaille sur une timeline alternative réservée aux abonnés de confiance, à la manière des Amis proches d'Instagram.

Twitter est un réseau très public, une orientation totalement voulue par la plate-forme. Il semblerait cependant aujourd’hui que le moment soit venu de donner la possibilité de restreindre quelque peu le cercle, tout du moins dans la présentation. Twitter travaille en effet sur une timeline alternative réservée aux abonnés de confiance.

Twitter travaille sur une timeline alternative réservée aux abonnés de confiance

À moins d’avoir un compte Twitter privé, tous vos tweets peuvent être vus par quiconque est abonné à vous ou dispose d’un lien direct vers le tweet en question. Étant donné que certains d’entre nous utilisent Twitter pour le travail, les cours et leur vie privée, il n’est pas inhabituel de voir certains utilisateurs jongler entre plusieurs comptes selon les besoins.

À la manière des Amis proches d’Instagram

Ceci étant dit, cela est loin d’être pratique à l’usage. Si vous êtes concerné(e), vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Twitter annonce aujourd’hui travailler sur une timeline alternative dédiée aux abonnés de confiance. Cela vous semble familier ? C’est normal. En effet, Instagram dispose d’une fonctionnalité “Amis proches” qui permet de ne laisser voir ses Stories qu’aux seuls comptes placés dans la liste des Amis proches.

Cela signifie que, si vous voulez publier quelque chose sur Twitter à la seule vue d’un groupe restreint, vous pourrez bientôt le faire. Attention cependant, de par la nature même d’Internet, publier quelque chose de privé en ligne ne le reste jamais très longtemps. C’est à vous de décider ce que vous voulez publier, mais cela permettra en tous les cas de publier des choses un peu plus personnelles, tout du moins.

Twitter travaille déjà actuellement sur sa fonctionnalité de Super Abonnés, qui permet aux créateurs de dissimuler certains tweets via un abonnement payant. Cette nouvelle fonctionnalité est assez similaire mais plus personnelle et cible ici les comptes “basiques”. À noter, Twitter a déclaré à TechCrunch que le développement de cette fonctionnalité n’était pas très actif, il ne s’agit ici que de concepts. À suivre !