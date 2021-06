Twitter travaille sur une fonctionnalité permettant de se “démentionner”

Twitter est une plate-forme aux fonctionnalités assez limitées, très centrées sur les messages au format court. Et il faut reconnaître qu’elle le fait très bien. Ses équipes sont toujours à pied d’oeuvre pour améliorer l’ensemble et introduire de nouvelles options. Twitter travaille actuellement par exemple sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de se retirer des mentions d’un tweet.

Twitter permet aux utilisateurs de mentionner qui ils souhaitent, ceci pour inclure d’autres utilisateurs dans leurs conversations ou pour obtenir leur attention. Cela étant dit, ceci peut devenir rapidement ennuyeux et l’option peut être utilisée pour harceler quelqu’un. Et à part bloquer la personne qui vous a effectivement mentionné, il n’y a aucun moyen de se retirer des mentions.

La bonne nouvelle, c’est que cela pourrait changer bientôt. En effet, selon un post publié par un designer de Twitter, Dominic Camozzi, il s’avère que la plate-forme travaille sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de se “démentionner” eux-mêmes. À en juger par la capture d’écran ci-dessus, il semblerait que cette option soit affichée dans la section des notifications. Lorsque vous êtes mentionné(e), vous pourrez décider de vous retirer des mentions.

L’option sera aussi accessible depuis le tweet principal. L’utilisateur n’aura qu’à cliquer sur le menu info et ensuite sélectionner l’option pour se retirer des mentions du tweet. Selon Twitter, lorsque vous vous “démentionnez”, la personne qui vous a mentionnée à l’origine ne sera pas avertie. De la même manière que lorsque vous vous retirez des tags sur des photos.

Dominic Camozzi a aussi révélé que Twitter travaille sur une option qui permettrait de faire en sorte qu’une personne que vous ne suivez pas qui vous mentionnerait ne puisse plus jamais vous mentionner. L’idée étant ici de limiter le harcèlement, notamment. Pour l’heure, aucune information quant à la date de disponibilité de cette fonctionnalité.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

— Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021