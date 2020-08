Twitter traduira bientôt les tweets pour vous

Pour continuer d'exister sur le marché ultra-concurrentiel que celui des réseaux sociaux, il convient de proposer réguilèrement des nouveautés. Twitter l'a bien compris et n'a de cesse de peaufiner sa plate-forme.

Twitter est utilisé par des gens dans le monde entier. De fait, les tweets sont publiés dans des langues très différentes. D’un point de vue purement géographique, les tweets dans une langue ciblent d’ordinaire les gens qui parlent cette langue. Mais il arrive assez régulièrement que tel ou tel utilisateur souhaite comprendre un tweet dans une langue étrangère. La traduction devient alors nécessaire.

Twitter veut traduire les tweets en langue étrangère pour vous

Pour ce faire, les utilisateurs peuvent passer par un outil de traduction quelconque comme Google Translate mais cela rajoute une étape supplémentaire, souvent fastidieuse qui plus est. La bonne nouvelle aujourd’hui est que, selon Twitter Brazil, la plate-forme travaille actuellement à la mise en place d’un outil de traduction intégré qui permettra aux utilisateurs de traduire un tweet dans une autre langue sans avoir à passer par un outil ou un service externe.

Il semblerait même aussi que cette fonctionnalité ne soit pas une option. Ainsi, si votre langue par défaut sur Twitter est définie comme étant le français, tous les tweets publiés dans une autre langue seraient automatiquement traduits en français lorsqu’ils vous seraient présentés. La fonctionnalité est actuellement en test au Brésil et bien que l’ensemble paraisse très utile, nombre d’utilisateurs ne sont déjà pas vraiment ravis du fait que la traduction automatique soit activée par défaut.

Une fonctionnalité actuellement en test au Brésil

En effet, on comprend qu’il y a de nombreuses subtilités et autres nuances dans les langues qui peuvent être perdues durant le processus de traduction. Il y a aussi certains mots ou expressions qui n’ont pas vraiment de sens lorsque traduits tels quels, ce qui pourrait entraîner davantage de confusion, à l’opposé donc du but recherché par cette nouvelle fonctionnalité. Reste que pour l’heure il ne s’agit que d’un test, nul doute que Twitter affinera le tout avec le temps. Pour l’heure, aucune indication quand à la date de déploiement de ladite fonction. À suivre !