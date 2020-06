Twitter testerait les réactions aux tweets via des emoji

La plate-forme Twitter n'est peut-être pas très riche en fonctionnalités, proposer une expérience utilisateur qui soit optimale est un travail constant. Cela passe par des modifications et des ajouts de fonctions, parfois très minimes.

Il y a plusieurs années, Facebook déployait une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’interagir facilement et rapidement avec les posts via les Réactions. Ainsi, au lieu de simplifier liker un post, l’utilisateur pouvait choisir parmi une sélection d’emoji pour mieux indiquer son sentiment par rapport à tel ou tel post sans avoir à commenter. Aujourd’hui, Twitter testerait quelque chose de similaire.

Twitter teste un système de réaction aux tweets via des emoji

La découverte de cette fonctionnalité sur la plate-forme de microblogage a été faite par la chercheuse spécialisée en la matière Jane Manchun Wong. On lui doit nombre de mises au jour de fonctions cachées dans des applications et services très populaires. En ce qui nous concerne aujourd’hui, il semblerait que cette fonctionnalité de réponse via emoji sur Twitter soit encore en phase de test. Autrement dit, il n’y a aucun moyen de savoir si l’option sera proposé à un tout un chacun dans le futur et encore moins quand. Mais le code existe, il est donc assez logique de penser que ce pourrait être le cas.

Une fonctionnalité similaire aux Réactions de Facebook

Et si l’on se souvient bien, Twitter avait proposé une fonctionnalité assez similaire pour les Messages Directs. Les tweets “classiques”, eux, n’avaient que l’option “like”. Aucun doute que cette nouveauté changera profondément l’usage de la plate-forme chez les utilisateurs. Les likes sont trop génériques, trop peu précis. Aujourd’hui, un like peut signifier tout autre chose que le réel “j’aime”. C’est d’ailleurs très souvent une marque indiquant que le tweet a bien été lu. En permettant aux twittos d’exprimer leurs sentiments, il sera plus facile de ses faire une idée des réactions aux contenus postés.