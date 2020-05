Twitter teste un compteur pour les retweets avec commentaires

Twitter réfléchit constamment à comment améliorer sa plate-forme, notamment pour simplifier l’expérience aux nouveaux utilisateurs et faire grossir sa base d’utilisateurs. Cela passe par revoir l’affichage des conversations, un chantier qui date de plusieurs années. Aujourd’hui, il semblerait que la plate-forme envisage aussi quelques modifications concernant les retweets.

Twitter pourrait bientôt vous indiquer si les retweets ont du sens. Ou tout du moins s’ils ont fait parler. La chercheuse Jane Manchun Wong, qui s’est fait une spécialité de la recherche des fonctionnalités expérimentales dans les applications, a découvert que la plate-forme testait actuellement un compteur montrant le nombre de retweets qui ont eu droit à un ou plusieurs commentaires. Ce compteur serait totalement séparé du compteur actuel de retweets, il serait simplement affiché juste dessous la ligne actuelle – celle sur laquelle on a aussi le compteur de likes -.

Et ce n’est pas tout. Twitter teste aussi une nouvelle page de visualisation des retweets, sur la version Android de son application tout du moins. Celle-ci est séparée en deux onglets, permettant de visualiser les retweets avec commentaires et ceux sans. Autrement dit, il est plus facile de vérifier si vous pouvez interagir avec quelqu’un en particulier. Comme dit, Twitter teste régulièrement de potentielles nouvelles fonctionnalités mais rien ne permet de savoir si celle-ci ou celle-là sera disponible au grand public. Il y a quelques jours, nous apprenions que la plate-forme testait une nouvelle fonction sur sa version iOS vous avertissant lorsqu’un tweet pourrait éventuellement être mal perçu ou causer du tort.

Twitter is testing to show a separate “x Retweets with comments” row

They are also implementing the tabbed Retweets page for Android, so that’s pretty sweet 🙂 pic.twitter.com/PBE9cgvPSX

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 8, 2020