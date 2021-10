Twitter teste un bouton de vote négatif sur sa version web

Comme n’importe quel produit, Twitter doit travailler par itération pour proposer la meilleure des expériences possible à ses utilisateurs. Cela passe par des phases de test, à plus ou moins grande échelle, des potentielles nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, le réseau teste un bouton de vote négatif sur sa version web.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Twitter testait une fonctionnalité visant à offrir aux utilisateurs la possibilité de voter négativement sur des commentaires. Cela étant dit, ce test était limité aux appareils iOS. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de la chercheuse Jane Manchun Wong, Twitter aurait décidé d’étendre son test à sa version web. Certains utilisateurs peuvent ainsi désormais profiter de ce bouton de vote négatif.

Difficile de savoir si quoi que ce soit a changé par rapport à la fonctionnalité lancée plutôt tôt dans l’année sur les appareils iOS. Twitter déclarait que l’utilisation de ce bouton vise simplement à faire savoir quel genre de commentaires ou de réponses vous pouvez ne pas aimer, ce qui est la raison pour laquelle vous avez utilisé le bouton de vote négatif en premier lieu.

Ceci contrairement à d’autres plates-formes comme Reddit, sur lesquelles les commentaires qui obtiennent beaucoup de votes négatifs se retrouvent relégués dans les dernières positions dans la liste des commentaires, voire sont tout simplement cachés. Si l’on en croit une annonce précédente de Twitter, les votes négatifs ne seront pas affichés publiquement.

Cela signifie que ces votes n’affecteront pas l’ordre des commentaires et des réponses, mais, comme dit, difficile de savoir si cela, ou quoi que ce soit d’ailleurs, a changé par rapport au dernier test en date. Ce serait parfait si Twitter pouvait adopter une approche similaire à celle des autres plates-formes, en venant cacher ou repousser en bas de la liste les commentaires les plus négatifs, mais il faudra attendre de voir comment évolue la situation une fois que la fonctionnalité sera disponible à tout un chacun.

Twitter is working on Downvote button for web after testing it for iOS pic.twitter.com/jd0V8sAsjK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 21, 2021