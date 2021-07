Twitter teste ses Spaces depuis le web

La pandémie et la crise sanitaire qui en a découlé ont eu le mérite de rebattre les cartes dans de nombreux domaines. Les services de visioconférences n’ont jamais été aussi populaires, et l’audio retrouve une grande place dans le paysage. Twitter lançait ainsi récemment ses Spaces, des salons vocaux pour échanger librement. Aujourd’hui, la plate-forme teste un fonctionnement en dehors des applications mobiles.

Comme vous le savez peut-être, Twitter a lancé sa réponse à Clubhouse il y a quelque temps, un service baptisé Spaces. Cependant, à l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils mobiles. Autrement dit, si vous voulez organiser ou rejoindre un Spaces et que vous êtes sur ordinateur, vous ne pouvez le faire. Twitter travaille sur le sujet.

Si l’on en croit un tweet de Nima Owji, il semblerait que Twitter teste actuellement de la possibilité aux utilisateurs de rejoindre et d’organiser des Spaces via son interface web. Ce n’est pas une surprise, il faut le reconnaître, dans la mesure où les applications mobiles partagent très souvent leurs interfaces avec les sites web à proprement parler. Cela simplifie le passage de l’un à l’autre pour les utilisateurs.

Cela sera aussi plus pratique pour les utilisateurs qui passent du temps sur leur ordinateur que sur leur téléphone. Ce n’est donc pas une mauvaise idée. Cela pourrait aussi donner à Spaces un nouvel avantage sur la concurrence et notamment Clubhouse qui, à l’heure d’écrire ces lignes, est toujours limité au mobile. Ouvrir Spaces au web pourrait encourage davantage d’utilisateurs à l’utiliser.

Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible au grand public, si elle l’est un jour d’ailleurs, mais dans la mesure où le test est lancé, les chances sont bonnes. Espérons qu’une annonce officielle arrive bientôt.

You wish you could talk when you join a Twitter Space using the web app?! Twitter is working on it!#Twitter #TwitterSpaces #Leaks pic.twitter.com/p1w95x0xEY

— Nima Owji (@nima_owji) July 8, 2021