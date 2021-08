Twitter teste ses Espaces avec billetterie sur iOS, pour organiser des salons audio et gagner de l'argent grâce à ces derniers

Les réseaux sociaux ont beaucoup évolué ces dernières années. Certaines fonctionnalités sont devenues très populaires il y a peu. C’est le cas de la vidéo et de l’audio, qui ont pris une grande place récemment, notamment à cause de la crise sanitaire. Les salons audio, par exemple, sont aujourd’hui disponibles sur plusieurs plates-formes, notamment sur Twitter. Aujourd’hui, l’entreprise teste des Espaces un peu particulier, payants, sur iOS.

Twitter teste ses Espaces avec billetterie sur iOS

Il y a quelques mois, Twitter lançait sa propre version de Clubhouse, baptisée Espaces. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit d’une fonctionnalité de Twitter permettant aux utilisateurs d’organiser des discussions en direct, à plusieurs, avec uniquement l’audio, contrairement à la vidéo via Zoom ou autre ou par texte comme sur un simple groupe Facebook ou un forum.

Twitter avait rapidement annoncé son intention de permettre aux utilisateurs de monétiser leurs Espaces. Les utilisateurs iOS intéressés par cette possibilité seront probablement ravis d’apprendre que cette fonctionnalité est actuellement en cours de test pour certains d’entre eux.

Pour organiser des salons audio et gagner de l’argent grâce à ces derniers

Selon le communiqué de Twitter : “nous voulons aider les gens qui créent des Espaces cools à gagner de l’argent. À partir d’aujourd’hui, certains organisateurs pourront créer des Espaces avec billetterie. Nous testons cette fonctionnalité sur iOS uniquement, pour le moment, mais nous espérons que tout le monde pourra en profiter très bientôt. Cela prend un peu de temps mais nous voulons faire les choses bien pour vous !”

Ce n’est pas une mauvaise idée, il faut le reconnaître, c’est intéressant de noter que Twitter semble avoir eu cette idée le premier, avant Clubhouse donc, qui a pourtant lancé cette “mode” des salons audio. Cette option sera utile pour les gens qui veulent organiser des espaces de travail ou des événements audio virtuels et gagner de l’argent grâce à cela. Nul ne sait cependant quand la fonctionnalité sera déployée à plus grande échelle, que ce soit sur iOS ou sur Android, bien sûr, mais cela ne devrait plus trop tarder.