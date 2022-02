Twitter teste plusieurs vitesses de lecture pour les vidéos

Twitter œuvre constamment à améliorer sa plate-forme et l’expérience proposée à ses utilisateurs. Cela passe par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, évidemment, mais aussi par une optimisation des fonctions existantes. Et ce n’est pas parce que la plate-forme est fonctionnellement aussi simple que celle de Twitter que l’opération est aisée. Les tests sont légion. En voici d’ailleurs un nouveau, concernant les vidéos cette fois.

La plupart des utilisateurs de Twitter ne peuvent actuellement créer des vidéos que d’une durée maximale de 140 secondes (2 minutes 20). Cette durée est assez courte, mais c’est finalement aussi assez long. L’on a parfois pas le temps de rester deux minutes durant devant son téléphone. Fort heureusement, Twitter vient d’annoncer le démarrage d’un test avec l’intégration de différentes vitesses de lecture des vidéos. Ces options vont de 0,25x à 2x sur Android ou sur le web, pour proposer quelque chose de très similaire à ce qui se fait sur YouTube, Netflix ou d’autres plates-formes.

Celles et ceux qui participent à ce test peuvent voir une icône en forme de roue crantée en haut d’une vidéo, à côté de l’option pour les sous-titres. De là, on peut choisir parmi plusieurs vitesses de lecture différentes avec le son qui est ajusté, bien sûr, pour éviter l’effet “Chipmunks”. Cela pourrait être très utile à celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de temps ou, a contrario, ralentir la vidéo pour mieux entendre un mot, par exemple.

Ces vitesses de lecture variables devraient, à terme, être disponibles pour toutes les vidéos proposées sur la plate-forme, qu’elles soient dans des tweets, dans des messages directs ou autre, quelle que soit la plate-forme, d’après les mots du porte-parole de Twitter, Joseph Nunez, à The Verge. Le test est actuellement lancé auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs sur Android et le web. Nul ne sait quand celui-ci sera déployé à plus grande échelle. À suivre !

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.

Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022