Twitter teste maintenant l’intégration de YouTube sur sa plate-forme

Comme la plupart des plates-formes web, Twitter expérimente beaucoup les choses avant de les déployer à grande échelle. Aujourd'hui, il est question de l'intégration de YouTube.

Twitter fait souvent parler de lui pour ses tests de fonctionnalités. Cela permet de se faire une idée des nouveautés à venir et des directions prises par la plate-forme. Twitter travaille constamment à proposer une expérience la plus fluide et la plus aboutie possible. Aujourd’hui, cela semble passer par l’intégration d’une autre plate-forme très populaire, YouTube.

Twitter va tester l’intégration de YouTube

Des sites et services comme Facebook et Twitter ont tout intérêt à ce que vous passiez un maximum de temps sur leurs plates-formes. Plus vous restez, plus ils peuvent vous montrer de publicités, et plus cela leur rapportera de l’argent. Cela étant dit, dans le cas de Twitter, regarder une vidéo YouTube signifie actuellement quitter le site….

Pour pouvoir regarder les vidéos directement dans les tweets

Autrement dit, vous l’aurez compris, ce n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise. C’est pour cette raison que Twitter annonce aujourd’hui tester l’intégration de YouTube sur son site. Cela signifie que les contenus vidéo YouTube intégrés dans les tweets pourront être lus dans leur intégralité sans jamais quitter les tweets en question. Un peu comme si vous aviez envoyé la vidéo directement sur Twitter.

À l’heure actuelle, et cela vaut pour la majorité des utilisateurs de Twitter, intégrer un lien vers une vidéo YouTube dans un tweet vient ouvrir une nouvelle page lorsque quelqu’un clique dessus. Autrement dit, cela force l’utilisateur à quitter Twitter pour regarder ladite vidéo. Et comme dit, cette situation est loin d’être idéale pour ce genre de sites. Il est logique que ces plates-formes fassent tout leur possible pour vous retenir le plus longtemps possible.

Selon le communiqué de Twitter, le test démarre sur l’application iOS dès aujourd’hui mais devrait assez rapidement arriver sur les autres plates-formes comme Android. L’entreprise n’a cependant aucune indication de temps quant au démarrage du test en question. À suivre !