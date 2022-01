Twitter teste les retweets de publications avec des réactions en vidéo

Twitter fait constamment évoluer sa plate-forme. Il est très difficile de trouver la formule parfaite pour un service de microblogage comme celui-ci. Cela passe par de nombreuses itérations pour la moindre fonctionnalité. Les ajouts se font par petites touches, toujours avec les retours de la communauté. Actuellement, Twitter teste le retweet de publications avec des réactions vidéo.

Retweeter est une action aujourd’hui très populaire sur la plate-forme Twitter. C’est un bon moyen pour les utilisateurs de partager du contenu avec leurs abonnés, au cas où ils n’auraient pas eu l’occasion de visualiser ce contenu auparavant ou s’ils souhaitent ajouter leur propre opinion à ce fameux contenu.

À tous les retweeters fous qui nous lisent, il y a aujourd’hui une bonne nouvelle. Twitter cherche à secouer un peu les choses en ce qui concerne les retweets. L’entreprise vient en effet le démarrage d’un test d’une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci vise à permettre aux utilisateurs de retweeter tout en publiant une réaction en vidéo.

Cela signifie que si vous voulez ajouter votre propre réflexion à un quelconque contenu, réflexion qui serait plus facile à l’orale en vidéo, qu’à l’écrit, parce que vous avez beaucoup à dire, par exemple, ou parce que vous pensez que vous exprimer en vidéo est plus facile pour vous, alors cette fonctionnalité pourrait être parfaite por vous.

Cela étant dit, vous pouvez toujours créer votre propre réaction vidéo en réponse à un tweet. Il s’agit là simplement d’une fonctionnalité “officielle”, si l’on peut dire, pour proposer une expérience plus fluide pour celles et ceux qui voudraient le faire. Le test en question est actuellement uniquement réservé à certains utilisateurs iOS triés sur le volet. Nul ne sait quand cette fonctionnalité sera déployée au grand public. Si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience. Si les retours sont bons, Twitter ne tardera pas à la proposer à tout un chacun.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022