Twitter teste les podcasts dans le cadre d’un redesign de son onglet Spaces

Twitter teste les podcasts dans l'onglet Spaces, l'occasion de regrouper tout le contenu audio au même endroit.

Twitter n’a pas encore oublié son idée de “devenir aussi une app audio”. La plateforme a annoncé tout récemment tester un nouveau design pour son onglet Spaces, lequel offrira aussi une sélection de podcasts populaires. Les podcasts, qui incluent des titres très connus de Vox Media, NPR et d’autres, seront rangées dans différentes catégories – news, musique, sport – et se retrouveront aux côtés de Spaces similaires. Twitter test actuellement la fonctionnalité auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs anglophones sur les apps iOS et Android.

Il y a quelques mois, la chercheuse spécialisée Jane Manchun Wong découvrait que Twitter – qui a récemment augmenté le tarif de son abonnement Blue – travaillait sur un onglet “Podcasts”. Finalement, il semblerait que la plateforme veuille désormais placer tout ce contenu audio dans ses Spaces, lesquels regrouperaient tout l’audio, podcasts et live. De plus, l’onglet Spaces propose des catégories séparées pour les Spaces du moment, ceux à venir et un onglet Stations qui viendra regrouper les podcasts et Spaces de même thème – avec une lecture automatique lorsque sélectionné -.

L’occasion de regrouper tout le contenu audio au même endroit

Si cela ne semble pas être un design très instinctif ou très simple pour celles et ceux qui chercheraient un podcast ou un épisode particulier, vous avez tout à fait raison. Twitter semble plutôt avoir pensé cette fonctionnalité pour opérer comme une expérience radio personnalisée, dans le style de ce que propose Pandora. Les utilisateurs peuvent aussi évaluer chaque sélection audio avec un “pouce vers le haut” ou un “pouce vers le bas”, ce qui permettra à Twitter d’affiner la station pour mieux répondre à vos centres d’intérêt. Et cela n’est pas restreint au contenu que vous regardez dans Spaces. Comme l’entreprise le précise dans le post sur son blog, si vous interagissez régulièrement avec le contenu Vox Media sur Twitter, vous verrez plus souvent leurs podcasts dans votre onglet Spaces.